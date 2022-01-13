百億票房導演史提芬史匹堡處男作僅賺一蚊雞？

荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的作品向來有「票房保證」，無論是早期的《大白鯊》（Jaws）、《ET外星人》（E.T. The Extra-Terrestrial）、《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列以及《侏羅紀公園》（Jurassic Park）都是票房大賣之作！其中《侏》全球累積票房更高達10億美元（約78億港元）。不過原來史匹堡曾經拍過的電影僅賺1美元（約7.8港元）！

話說1964年，年僅18歲的史匹堡花500美元（約3,900港元）執導他的首部作品《Firelight on a shoestring》，他找來幾名中學同學合力完成。影片當年在美國亞利桑那州Phoenix Little戲院上映過，不過票房慘淡收場，史匹堡僅賺到1美元！

雖然後來史匹堡名成利就，每間片商都爭住邀請他拍戲。不過回想當初，他曾經多次被拒絕。史匹堡中學畢業後移居美國洛杉磯，他申請就讀著名南加州電影大學，但3次申請均被拒絕。他改向加州大學申請就讀，結果被接納。讀書被拒，到入行後他亦自薦執導占士邦電影，但卻被監製Albert Broccoli以他「經驗不足」為由拒絕。而到史匹堡飛黃騰達之後他再度向監製要求執導占士邦電影，不過今次就因為「無法承擔豐厚片酬」而合作不成。認真諷刺！查實史匹堡一直都恨拍占士邦電影，當年拍攝成名作《大白鯊》時都要有一場劏開鯊魚身之後發現體內有一個寫住數字「007」（占士邦代號）的車牌！