新冠肺炎來勢洶洶　佐敦14歲千金中招笑言：可以唔使返學！

新冠肺炎來勢洶洶，多位歐美紅星先後中招！英國巨胸模特兒佐敦（Katie Price）的14歲女兒Princess Andre日前亦不幸確診！

她於社交網站玩直播時宣布確診，她表示早前因感覺古怪而經藝人父親Peter Andre提議下接受檢測，而前後她試了4次「新冠病毒快速抗原檢測」（LFT）後，其中3次證實確診。雖然中招，但Princess表示自己感覺良好，好正常完全不覺得自己生病。而她表示父親以及其他家庭成員經檢測後發現並沒有確診，所以目前她在自我隔離中。

Princess上周才與家人在杜拜新年度假完畢回國返學，而她在直播時笑言之前一日仲心諗好想中招因為可以不用返學，結果一語成讖！她的父親Peter去年1月曾確診，之後其醫生妻子Emily亦受感染。Princess是Peter與佐敦所生，他們育有一子一女。

除了Princess之外，曾主演過美劇《仁心仁術》（ER）的55歲美國女星Julianna Margulies前日（11日）亦於社交網留言自爆確診新冠肺炎。她留言向粉絲報平安：「因為我打了疫苗，所以我冇事。只是感覺似患感冒。」