單身超過10年！周家怡冇勇氣相睇

知足常樂、樂天知命正好形容入行24年的周家怡，最初踏入演藝圈，她演盡很多不起眼的閒角，包括路人、舞女、售貨員和職員等。直至在2006年《火舞黃沙》演活免唇女「茅小琴」一角而為人熟悉，及後在2012年《導火新聞線》首次擔正女主角表現更令人眼前一亮，被力讚是實力派。即使不少觀眾認為她多年來缺乏機會發揮，惟她自言從不覺機會少，更沒有懷才不遇的感覺，反而感激圈內有不少疼愛她的人，給予其機會，令她才能一直堅持做自己喜歡的事。

在娛樂圈打滾除具備實力外，更需要運氣，現時的周家怡，絕對是兩者兼備，但她沒有絲毫驕傲，反而把握做好每個機會，更形容現時公司成為其最強後盾，才能令她沒有後顧之憂，拚搏工作。早前，她相隔十年回「娘家」無綫拍攝《星空下的仁醫》擔任女主角之一，在大家眼中地位大躍進，總算苦盡甘來，惟她沒有此想法，並專心做好自己，自言較過往成熟:「以前我剩係會記熟自己嘅對白同走位，但人大咗會留意同投入更多嘢，好似鏡頭、剪接等，好開心同幕後團隊嗰份情更加深。」

由過往《火舞黃沙》的「茅小琴」，《花花世界花家姐》的「哈皎皎」，到《導火新聞線》的「方凝」，以及《歎息橋》的「方小薇」，甚至早前《星空下的仁醫》的「麥海琪」，為觀眾留下一幕幕深刻印象，予觀眾呈現不一樣的周家怡。雖然她的演技毋庸置疑，但仍保持着「沒有最好，只有更好」的心態:「每套作品睇番都會有唔好嘅地方，唔會覺得邊套最滿意，只可以話拍得最舒服係《歎息橋》，因為角色Sammy最似我，佢無論做事定鍾意人都好簡單，咩都隨緣，個心態同我好似。」

人漸大做事看法會有所改變，無論工作還是愛情都一樣，一切都靜待緣分，單身10多年的周家怡，曾戀愛大過天，愛到為另一半甘願犧牲自己，更做過不少瘋狂事。回望過去，她只望下一段感情來臨時會有所不同:「希望自己會成熟啲，以前嘅我係愛到冇咗自己，但一段好嘅關係唔應該咁，因為你愛嗰個人都唔想佢係咁。」究竟周家怡在愛情路上做過最瘋狂的事是甚麼？當中更談到相睇及生小朋友的問題，而且她更親身回應為何多年來沒有拍拖。想知更多？那便不能錯過今集《娛場》！

Make up: Herman Ng

Hair: Vincent Yeung

Wardrobe: Cocktail

場地：雋琚