【應節禮盒1】朱古力甜住祝福

新年送禮，最緊要投其所好，若對方喜愛甜食的話，一些特別設計的朱古力禮盒應會得到他們的歡心。來到虎年，除有生肖圖案和花卉作主題，亦有不同口味的朱古力選擇，再配合喜慶的色調，讓各位朱古力控甜住過年。

威武老虎頭

來到虎年，當然少不了虎虎生威的圖案，比利時朱古力品牌GODIVA今年推出的新年限量朱古力系列，選用水果、果仁和不同口味的朱古力，打造出覆盆子香橙白朱古力、胡桃牛奶朱古力及朱古力醬85%黑朱古力３款新口味，另外還有片裝70%的黑朱古力和榛果牛奶朱古力，禮盒的紅金色虎頭以祥雲、元寶和錦鯉等構成，配合煙花圖案，熱鬧璀璨。在這個1月選購的話，會有購物折扣優惠和免費禮盒禮遇，大家要留意喇！

選擇多多

揀選新年禮盒，要因應對方口味、人數或喜好來決定。Venchi今年有8款禮盒，盒子以在金黃色花花中出現的禮虎剪影作構圖，內裏是不同口味的朱古力，如新年雅致大圓禮盒就有全新出品的薄荷碎黑朱古力磚，以及榛子牛奶朱古力醬、榛子朱古力迷你磚、三層榛子蓉朱古力橙色禮盒等配搭。至於虎迎新春錦簇臻選 Chocoviar朱古力禮盒和虎迎新春錦簇朱古力方形禮盒，就有新出的榛子醬夾心朱古力。至於虎迎新春錦簇朱古力圓形禮盒就以全盒造型出現，其中一款是新出的榛子蓉N.3原粒榛子黑朱古力。選擇多多，總有一款合你心水。

立體蘭花

每逢過年，好多人都會買盆蘭花回家作裝飾，如果不懂打理的話，可以選擇代替品。La Famille 今年推出的限量賀年禮盒，就以「花與蝴蝶」為題，幸福滿滿蝴蝶蘭禮盒的頂層是盛開的蝴蝶蘭，內裏有朱古力豆、夾心朱古力等美食，單看造型已經吸睛。另一款賀年精緻禮盒則有新出的朱古力脆脆、花漾堅果乾果手工朱古力磚和蝴蝶酥，簡約美味。門市於1月15日開始有現貨供應，客人亦可於3日前預訂。

花團錦簇

新年除了蘭花，還有多款賀年花卉，龍島今年推出新春限定的Lucky Tiger 香橙朱古力 ，可愛的小老虎造型，大人小朋友都咁喜歡。另外，品牌以「Floral Awakening」春日節慶花卉作主題推出多款不同顏色的禮盒，如蘭花代表橙色、桃紅色代表桃花、紫色是牡丹花，內裏是不同口味的手工朱古力和其他配搭。當中的春日綻放新年朱古力禮盒，有16款不同口味的朱古力，讓巴絲打品嘗到多種甜美味道，甜住過節。

爵屎留意

很多香港人在新年時會去日本神社祈福，今年雖無得飛，但都可以感受到京都風情。KITKAT Chocolatory於1月8日至2月15日在銅鑼灣開設新年Pop Up店，以京都古店風設計，會分為本館、別館和鳥居3個部分，本館內除提供2款袋裝的冬日限定開心果和奶茶口味外，更推出12條或18條裝的日本新年雜錦禮盒，內有開心果、奶茶、牛奶、抹茶及黑朱古力口味，為吸引客人注意，品牌邀請了Edan呂爵安為禮盒拍廣告，會場內亦有各款海款及橫額讓大家打卡，爵屎們不要錯過。