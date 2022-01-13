靈敢侶情：變老是甚麼感覺？

最近，我很想拍一個紀錄片，然後送給年輕一輩，題目是：變老是甚麼感覺？不論是身體上和情緒上。

是說在近年，我經常擔心自己有病，因為走樓梯時，已不如以前般有力，就連腦袋都不及從前般靈活，害我驚了一整年，自己是否得了腦退化症、是不是有重病。直至最近，才有長輩告訴我：這只是人變老的現象。

原來只是變老！當下我輕鬆了不少，就如找到真相般哈哈大笑：「我老了，耶！」因此，我才會得出拍紀錄片的想法，很想在「保持心境年輕」之外，給年輕人留下更詳細的心理預備。到底，20歲和30歲的體力，有甚麼不同之處？我想要的，不是醫學上的理論和研究，而是心理上的感覺，我很想知道，30歲和40歲對走樓梯有甚麼想法？40歲和50歲對長途旅行，又會有怎樣的心情？50歲和60歲對於與人爭執，會否出現不同程度的反應？

如果我可以拍攝出來，或許就能讓年輕一輩在變老時不用擔心這個、憂心那個，然後順利過度中年危機，大家都知道，人若活得快樂，對社會可是很大的幫助。不知道拍攝紀錄片要多少資金？讓我找個導演問問，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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