CES顯像新知　靚芒電腦搶眼

美國年度科技盛事CES事隔兩年，終於由網上展變回實體展，雖然受疫情影響展期縮短，部分大廠更沒有參與，但今屆依然不乏矚目展品，既有LG及Samsung推出的嶄新流動顯像技術，又有各式靚芒電腦登場，加上VR裝置愈趨成熟，預示今年科技界繼續精彩！

顯像篇

曲芒皇帝躺椅

LG Display曲芒產品向來創意爆燈，最新這款「Media Chair」是一張配有55吋OLED電視的圓形躺椅，電視具有1,500R曲率，並可透過右側扶手的觸控面板，控制它以水平或垂直方式顯示。內藏Cinematic Sound OLED技術的它連喇叭都飛走，單靠震動屏幕便能產生聲音。LG StandbyME則是一款設有5個滾輪的移動式27吋屏幕，可旋轉180度及傾斜50度，仲內置電池足夠運作3小時，方便用戶推到邊睇到邊！另一邊箱，LG還發表了G2、C2、B2及A2等多款4K OLED電視，其中旗艦級G2系列達到97吋，內置OLED evo面板提供同廠屹今為止最高亮度。

氣氛燈投影機

Samsung是CES常客，今年帶來The FreeStyle微型投影機，恍如聚光燈僅重830g，最大可投射100吋、1,920x1,080解像度影像。內建雙被動輻射喇叭及環境模式，可當作流動音響或氣氛燈使用。電視方面，Samsung展示了110吋、101吋與89吋3種不同尺寸的MICRO LED電視，以2,500萬顆微米級的LED獨立發光呈現色彩，同時支援20位元灰階深度、超過100萬的亮度色階，打造真正的HDR效果。曲芒方面有32吋Odyssey Neo G8，為全球首款配備UHD 4K解像度及1,000R畫面弧度的曲面電競屏幕，其他賣點包括240Hz更新率、1ms反應時間、2,000nits峰值亮度等，呈現細緻逼真的遊戲畫面。

電腦篇

巨屏摺疊筆電

ASUS以全球首部17吋摺疊屏幕電腦Zenbook 17 Fold OLED參戰，攤開時是一塊4:3比例的17.3吋屏幕，半開則變成3:2比例的12.5吋屏幕。廠方強調可摺合3萬次，每天10次足以使用8年。此機還可加裝無線鍵盤變成筆電或桌上PC形態，硬件包括Intel第12代Core i7 U系列處理器、Iris Xe顯示晶片、最高16GB RAM、500萬像素視象鏡頭等。淨重1.6kg、厚8.7mm，預計年中上市。

首用Intel獨顯

Intel去年發表自家Arc獨顯，等了數月終於由Acer Swift X系列筆電率先使用。它提供14吋及16吋版本，屏幕解像度分別2,240x1,400及2,560x1,600，只是前者用NVIDIA GeForce RTX 3050Ti GPU，後者則傳聞使用Arc 350M晶片，足以應付4K繪圖及遊戲需要。其他配套包括Intel Alder Lake處理器、最多16GB RAM、2TB SSD及雙Thunderbolt 4介面等。

實用觸控副屏

不時在CES發表奇異筆電的Lenovo，今屆新機ThinkBook Plus Gen 3最特別是把一個8吋觸控副屏幕放在鍵盤側邊，解像度800×1,280，用戶可放入相簿、計數機等工具，也可利用附送的數碼筆畫圖寫字，甚至當作主屏幕的延伸都得！它配備12代Intel Core H系列處理器、Iris X繪圖晶片及最高32GB RAM，另擁有Harman Kardon調音喇叭及17.3吋巨屏，視聽效果極佳。預計今年5月上市。

穿戴篇

擴音變色口罩

Razer去年推出的口罩形空氣清新機Zephyr甫推出旋即熱賣，升級版Zephyr Pro於場內展出，除具備兩段速度雙進氣風扇的換氣腔，以及提供1,680萬種色彩的CHROMA RGB燈光效果外；最大改進是搭載正在申請專利的語音擴大技術，在口罩底部放入喇叭，令用戶即使戴著也能在1米範圍內發出60dB的聲音，與別人如常社交。它約重206.1g，充滿電續航力約5至6小時。

輕巧高清VR

Panasonic子公司Shiftall宣布將於今年春季量產VR裝置MeganeX，眼鏡形設計只有250g重，相對同類裝置更為輕盈貼臉，並內置兩組1.3吋micro OLED屏幕，為每隻眼睛提供2,560x2,560解像度的高清畫面。它還配備Qualcomm Snapdragon XR處理器、藍牙麥克風及DisplayPort介面，並對應頭部追蹤功能。

次世代遊戲感

SIEH發表傳聞已久的PlayStation VR2頭戴裝置，提供4K HDR、110度視野、90/120Hz的平順畫面，以及注視點渲染技術，呈現高擬真的視覺體驗。眼動追蹤功能可偵測眼睛動作，望向特定方向便能下達指令，另外內置Tempest 3D AudioTech技術，令聲音變得栩栩如生。與之同步推出的還有PS VR2 Sense控制器，具備觸覺回饋及自適應扳機，為玩家帶來更強烈的身體互動。

手錶形追蹤器

HTC推出VIVE Focus 3的全新配件「VIVE手腕追蹤器」，它可如手錶般戴於手腕，重量較原控制器小85%、輕50%，並與頭戴裝置無線連接 。內置紅外線LED燈助判斷手指到手肘在空間的定位，慣性測量元件搭配運動規律模型則能感知視覺圍範以外的手部動作。此追蹤器預計今年初上市，附有多電池充電器及保護盒，預計賣US$129左右。