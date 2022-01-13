隱藏9年情︱胡宇威求婚成功　陳庭妮晒巨型鑽戒閃盲人

39歲的胡宇威台灣男星胡宇威因拍內地劇《蘭陵王》為港人認識，他與32的陳庭妮因拍劇集《真愛趁現在》傳出緋聞，可是傳足9年一直沒有認愛。沒想到今日（13日）胡宇威向陳庭妮求婚成功，2人在社交網晒出合照，只見陳庭妮手上戴着巨型鑽戒攬實胡宇威，並寫道：「Twogether！」，陳庭妮經理人也證實胡宇威去年12月求婚成功。

胡宇威亦透過經理人宣布喜訊，表示胡宇威已求婚成功，而這也是陳庭妮和胡宇威緋聞傳了9年多以來，首次正面回應，令Fans又驚又喜。

網友還發現，他特別選在下午1點14分發文，時間是「1314」，諧音「一生一世」，而胡宇威還特別把發文寫成「Twogether」，實行閃盲網民。陳庭妮經理人之後表示，多年以來，他們一直是好朋友，深深了解雙方在各自作品上的努力，長時間選擇不公開這段感情是希望大家能關注他們在表演事業上的努力，感謝所有人給予他們足夠的空間在愛情中可以盡情的任性：「妮妮談感情的方式比較低調，連求婚的情節也都是彼此最舒服的樣子，選在今天的1314向大家公布這個喜訊，也希望能在現階段些許低迷的社會氛圍中分享給大家幸福與溫暖，妮妮的團隊也一路在身旁見證了兩人的愛情，在此謝謝大家的關心與祝福！」