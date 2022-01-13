COLLAR聲勢太強大　惹鏡粉不滿冷落MIRROR？

ViuTV女團COLLAR昨日（12日）成團，幕後功臣之一的花姐（黃慧君）卻在社交平台發文寫下一段耐人尋味的留言，表示：「我已經收到你嘅不滿，我會努力做好，希望你開嘅ig acc可以follow mirror嘅ig，多謝。」但她未有解釋文中的「你」是何方神聖，引發無限聯想。

翻查花姐社交網被標註的貼文，原來有大批網民以黑底白字寫下「鏡粉訴求」，當中3大訴求包括請認真經營MIRROR社交平台、請唔好再單靠各Fans Club進行各種宣傳應援以及MIRROR需要固定團體綜藝節目等，更列出MIRROR社交網管理人的5大失職事例，分別是成軍三周年正日沒有相關貼文、成員參演的劇集零宣傳、電台訪問沒有預告、社交網簡介資訊沒有更新及在頒獎禮得獎後沒有祝賀貼文，甚至有網民激動留言：「真係忍無可忍！仲要有女團比較下！你哋反省下啦大家同一間公司，點解可以咁差天共地！」故網民估計花姐的發文是回應網民訴求。

另外，有網民卻分析指花姐的發文，有可能是指COLLAR經理人Wing。因為Wing沒有Follow花姐的王牌組合MIRROR的社交平台帳號，只是Follow了成員的帳號。有指花姐工作繁忙，無暇同一時間兼顧COLLAR的發展，故將女團經理人交給Wing負責，而昨日（12日）COLLAR出道，她亦有出Post恭賀成員，表面上沒有芥蒂。