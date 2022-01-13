與前妻合作做生意　艾威精神金錢上支持Lisa

藝人艾威去年與太太Lisa離婚，結束18年婚姻，他們再見亦是朋友，做不成夫妻，但可以一同做生意，今日（13日）艾威、Lisa和吳志雄有份投資的新店開幕，他們覺得現在相處模式很好，艾威表示精神上和金錢上與前妻都互相支持，他說：「覺得我哋相比其他有相同經歷的離婚夫婦，我哋關係好啲，唔會係仇人，關係係變咗，只係用另一種關係相處。」

本身從事內衣及泳衣生意的Lisa，半年前經朋友介紹下投身鐘錶業，認識了生意拍檔，原來對方更是艾威的40年老友。問到新一年會否有機會復合？Lisa表示享受現在的家人關係，雖然中間有開心及不開心，她說：「人生時光會經歷開心唔開心，唔使太執着，寧願揀開心，我唔太鍾意發脾氣，嗰段時間成日喺屋企等佢，依家可以做想做嘅事，好輕鬆，唔使等。」

艾威透露會留在香港過年，預計3月回內地拍戲，與《家族榮耀》同一公司再次合作。他在活動上自稱買錶不知價錢，又自爆曾送錶給羅嘉良，原來當時飲醉，收到對方送紙扇，他就豪送腕錶作回禮，不過羅嘉良幾日後卻掉失了，令艾威嬲爆。Lisa亦爆當年與他相識不久艾威便送錶給她，認真闊綽。