前夫反擊戰展開！人夫力撐COLLAR慘被老婆喪鬧

男團MIRROR當年出道，網上出現「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」群組，供一班被妻子冷落的人夫分享感受。現在新女團COLLAR正式出道，一個名為「前夫反擊戰」群組亦正式成立，一人夫打正旗號「3年啦，3年啦，大家都忍辱負重左3年啦，係時候啦！前夫們，出擊啦！」讓一班曾被妻子冷落的人夫，向另一半作出大反擊。群組在本月11日建立，至今短短兩日已有7.1萬粉絲加入。

有網民坦言已向太太「開火」並附上對話截圖，發文表示：「佢竟然衝入黎個Live到捉我喎！留言都唔比，今日已經連開3戰，頂住呀大家！（小弟只是在Collar ig直播留言：Candy）慎防被發現，此Post只會維持到13號中午。Candy如果你睇到呢篇野，我希望你知道由你第一Round 開始我已經好支持你，我超級欣賞你！作為晴天蛙蛙，我死而無憾。我已經教緊個仔認你，萬一我有甚麼不測，第時由我個仔繼續支持你啦。」想不到Candy也有留意到，更親自發文回應：「多謝你嘅支持呀，希望老婆有一日都會鍾意睇我哋嘅live同表演。」並有一個心心表情符號。

另外，亦有網友宣示主權，表示：「各位『前夫』從今晚開始我哋可以大聲啲同前妻講我哋唔係『懦夫』。Assemble tonight，前夫反擊戰，前夫們請繼續集氣到女團出道。」