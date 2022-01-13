本日日本：無印新店首設MUJI Kitchen　開餐有驚喜？

本地愈開愈多售賣兩餸飯的舖頭，方便眾多「無飯」家庭。日本無印良品稍後亦有類似的服務，即將於1月14日新開的分店MUJIcom東池袋，店內除了各種日用品及清潔用品之類生活必須品外，更首設餐飲服務「MUJI Kitchen」，和現有的「Café&Meal MUJI」略為不同，「MUJI Kitchen」除了有以蔬菜為主的健康便當外，亦會增加熟食小菜等食品選擇至50款，讓顧客自選配搭。另外亦有水果、乳製品、豆腐、米及雞蛋等發售。新店更主打小區連繫的生活概念，店內會展示「IKEBUKURO to GO地圖」，列出附近的推介地點及店舖等，方便客人購買所需用品。壁報板每月也會介紹區內特色活動及店舖，並設有攤位售賣扎根於池袋的店舖商品，還有請其他顧客免費喝咖啡的咖啡券服務。另外，急凍食品區貨品非常豐富，客人購買冷凍產品，於24小時內可於設於店外的冷凍儲物櫃拿取。

MUJIcom東池袋

地址：東京都豐島區東池袋4-26-3

營業時間：周一至五8:00am~8:00pm，周六、日及假期11:00am~6:00pm