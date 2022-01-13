【Stay Safe】火鍋外賣返屋企打邊爐

無晚市想打邊爐，又驚出現火鍋傳播群組，最好就是返屋企慢慢打，唔想自己買料洗菜咁辛苦，外賣最方便，坊間的火鍋店因應疫情紛紛變陣，除單點外，還推出各式各樣的外賣套餐，湯底、海鮮、肥牛和蔬菜等一應俱全，部分更有折扣優惠，只要拎返屋企就可以立即開餐，乾手淨腳。

湯底選擇多

吃火鍋最緊要有個靚湯底，再配新鮮海鮮和牛肉無得輸。太子私房火鍋「月」近日推出外賣自取火鍋套餐，單是湯底已有9款選擇，冬天滋補的麻油雞鍋、椰子椰皇豬肚雞腳鍋外，另有番茄牛粒湯鍋、芫荽皮蛋大地魚湯鍋和蘿蔔豬骨湯鍋，加指定價錢可升級招牌的西班牙海鮮湯鍋或花膠雞鍋。配料方面，會按當日來貨提供4款海鮮，如海蝦、鮑魚、蟶子或蚌類等，加上手切本地肥牛、黑毛豬脢頭肉、手打墨魚丸、自家製餃子、炸厚切午餐肉、炸魚皮和蔬菜籃，分量可按人數而定，最少2位起。（1日前預訂）

特選套餐

只有3數人的話，最怕眼闊肚窄，點了一枱配料好易食唔晒。牛涮鍋於星期一至五晚上6時後，推出共3款2至4人的外賣火鍋套餐，「齊齊分享2人餐」就有美洲牛胸腹、牛頸脊和丹麥皇冠豚脢肉、虎蝦、帶子和墨魚滑，另外還有丸類、餃子和蔬菜等。「豬味共享2人餐」以丹麥皇冠豬豚脢肉和美洲特選雞腿肉作主打。「豐盛4人餐」則有美洲牛胸腹、丹麥皇冠豚脢肉和安格斯牛頸脊等，湯底有昆布、黑蒜油豬骨湯、辛味豬骨湯、豬骨湯和甜醬油湯選擇，外賣自取有78折優惠。（可即日預訂）

自取7折

每個人吃火鍋的取向都不同，有得揀選單點配搭最方便。佐敦香江花月推出限時點心及火鍋外賣系列，餐單內的8款湯底，以及過百款配料如餃子、丸、海鮮、河鮮、肉類、蔬菜、粉麵等都可選擇，意猶未盡的話還可以外賣新點心系列加餸。客人於下午５時半後外賣自取，可享7折優惠。（1日前預訂）

台式風味

香港進駐了多間台灣過江龍火鍋店，每間的湯底和配料都有特色。尖沙咀寬巷子主打台式精緻火鍋料理，外賣期間，店內的湯底和配料都可選擇，造型漂亮的枝仔冰、菠菠糖、牛軋糖，配麻辣火鍋或其他湯底，即時打造台式美味。外賣自取全單有75折優惠，外賣速遞全單有85折。（1日前預訂，折扣優惠除海鮮外）