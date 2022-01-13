黃德斌撻着七仙羽　上演可歌可泣的愛情故事

玄學家七仙羽 (七師傅)、黃德斌及電台DJ「阿正」黃正宜，為譚仔雲南米線與合作夥伴Deliveroo戶戶送拍攝全新廣告，當中七師傅與德斌談情合演情侶，上陣一段富家女與賣魚佬的愛情故事。廣告片甫開始，便交代阿正飾演的「八師傅」八仙正乃七師傅孖生姊妹，以七師傅打扮的她，睇中任職戶戶送的送餐專員德斌，為了留住對方邊吃米線，邊分享可歌可泣的愛情故事，就連跟德斌拍過《大叔的愛》的MIRROR成員Edan都留言大嗌「Carzy」！

劇情隨即回帶到80年代，分飾兩角的德斌扮演賣魚佬，放工後一身飛仔打扮在街撩飾演富家女的七師傅，七師傅被德斌滿身「鮮」氣吸引，火速撻着，德斌更於七師傅家談談情，跳跳舞，二人更以「斌豬」、「七妹」相稱，斌豬更花心思以食材砌成「LOVE」字米線示愛，非常浪漫。獻出首次談情戲份的七師傅，化身四眼妹、穿上格仔恤衫牛仔褲即減齡，她笑說：「好開心可以同男神德斌合作，大家好似回到電影《阿飛正傳》的拍拖情懷，氣氛好浪漫，但又有喜感。作為拍戲的新人，好多謝有德斌帶我入戲，我們用了半小時培養感情，練跳舞，還有床戲已相當心足。我更向導演提議二人情深望擺出『師傳愛你』的心心手指甫士，為了這個鏡頭我們NG了幾次，我更開玩笑想導演加接吻戲自肥。」

作為影壇初哥，七師傅事先做了不少功課，不但翻看電影《羅密歐與朱麗葉之後現代激情篇》，更狂煲王家衛電影：「我睇了『花樣年華』、『阿飛正傳』做功課，想演繹到第一次邂逅浪漫含蓄感覺。」德斌對於分飾兩角並與七師傅拍談情戲，他笑說：「今次拍這個廣告好有艷福，可以同七師傅談情，又要給八師傅搭訕，不過就要加入不少喜劇感。七師傅拍戲好有喜感，我亦用了KK大叔這類誇張少少的演繹方式，令到大家在場都爆笑，整個拍攝都充滿歡樂氣氛。」而阿正除飾演八師傅，更要為七師傅聲演，她表示：「為了演繹好八師傅這個角色，我睇了她的節目好多次，要學她的仙氣打扮，同模仿她的『譚仔話』，自己都忍不住笑，希望導演收貨，亦希望不是醜化了師傅，皆因她的仙氣與喜感都是她獨有，冇人可以代替的。」