無綫咪神高海寧(高Ling)今日(13日)35歲生日,繼昨日(12日)晒出收花相後,慶祝活動又點止咁少呢,梗係唔好畀佢停啦,佢再上載一班人為佢慶祝生日嘅相,出席者有張曦雯同男友,仲有陳智燊及宋熙年及另一女友人出席,見枱上有兩個蛋糕,不過最特別就梗係人人都戴上眼鏡,應該就係生日會嘅Dress code喇!個個都變晒四眼妹、四眼仔,其中剪了短頭髮嘅張曦雯,戴埋副眼鏡,成個男仔頭咁,差啲認佢唔到,高Ling留言話:「Happy Birthday to ME,朋友不需要多真心就好,可真心的好朋友我還是有很多,真的很感恩身邊有很多很多疼愛我的人,讓我無時無刻相信自己是值得被愛的,那些準點表達愛意的你們我好愛,有時生命就是需要這小小的儀式感,愛的流動才能更加激烈、澎拜,謝謝愛我的你們,還有來不及見面的你們,You know who you are 。」