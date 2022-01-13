孖何依婷黃嘉雯流落荒島　5大「七線王」要求加薪

藝人陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文和姚宏遠，五位七線藝人擔大旗的綜藝節目《七線人棄王》，眾人於電視圈加起來總共打滾了超過20個年頭，今次更獲得不少無綫藝人仗義支持拍攝，當中何依婷、林穎彤、林秀怡、王菲及黃嘉雯更跟隨大隊到荒島「真‧Camping」，並於鏡頭面前不顧儀態喪玩，絕對是難得一見的畫面。

於本周播出的一集，五子除了真情流露剖白入行多年，飽受壓力及辛酸外，更有不少想像以外的環節，包括「七線爆料王」及能讓觀眾更了解七線藝人日常的「七線Diary」。在爆料環節中，五子與林秀怡先後互揭「底薪」及「最高月薪」，令人驚訝的是六人中底薪最低的竟是林秀怡！另一令人意外的是雖然五子自認七線藝人，但有人最高月薪竟可高達6萬元，實在匪夷所思。

曾志偉全力支持

五子更先後勇闖藝員科見高層要求加薪，又以「七線藝人」身份周街𢱑贊助，認真博到盡。他們受訪時透露節目由籌備到推出歷時1年，，全靠曾志偉全力支持：「我哋本來已經拍咗一個版本，但效果麻麻，曾生就同我哋開會傾，解釋畀我哋聽個方向錯喺邊，畀咗好多寶貴意見。而我哋亦參考咗曾生提議，以七線藝人角度出發，將自己喺圈入面嘅遭遇同經歷赤裸裸咁呈現出嚟，令節目更加有血有肉。」