COLLAR處女做電台訪問　等成團電話受盡折磨

ViuTV打造的女團COLLAR強勢出道，今日（13日）第一次以女團身份到電台做LIVE訪問，8女坦言由成團到正式出道推出新歌，所有嘢都來得好急，至今仍未消化到做女團感覺，《造星IV》冠軍的Marf說：「我哋唔好咁急，順住個勢行，再急會亂。」她們坦言比賽完後翌日，要返公司簽約，當時除了冠亞季軍Marf、Gao及Day外，她們完全不知誰會成功入團，因為大家都係6點幾收到公司電話，7點幾要返到公司簽約。

問到等電話期間係咪好折磨？她們笑言冇乜太多時間諗：「為未嚟得切回魂！」成員Candy坦言收電話一刻比較平靜，因為消化唔切，不過內心係開心嘅，Soching笑言洗緊衫接到電話，個人都未醒，而WINKA笑言以為係整蠱電話。Marf坦言簽約當日她遲到，去到房間時，隊員伏低晒喺枱用衫冚住個頭，要她逐個估係邊個，她笑說：「第一個估到係Ivy，最尾估嘅係芯駖。」

簽約當日公司已畀新歌給她們聽，要她們盡快背熟，之後即進行排舞、練歌，又要錄音拍MV，對於第一次入錄音室她們都感覺新鮮，Marf表示不停重複錄同一句，要唱成30幾次，可能公司想攞啲唔同唱法的版本。隊長Gao指她們由玩比賽開始有人讚，亦有人不停畀人攻擊，她們的心臟好強大，特別是芯駖入團最具爭議性，她承認好彩有導師給她輔導，她說：「最緊要做番自己，專心學習，唔好太在意人哋說話，造星就好似訓練班，嗰時都已學習面對留言、點樣做訪問。」她們強調心態目標冇改變過，見到大家follow同討論度愈嚟愈高，才知道原來她們影響力咁大，她們明白團結好重要，面對壓力會互相扶持。