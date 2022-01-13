Rosario惠奈　H奶混血美女

相信好多人都對玻利維亞零認識，甚至聽都未聽過，但鍾意睇大波妹嘅男士們，嚟緊會有好多機會同呢個南美小國扯上關係，皆因日本寫真界出現咗一位擁有玻國血統嘅爆乳美人，佢就係今期「世界Cup」主角Rosario惠奈。

一身陽光氣息

近兩年，全球受疫情影響，好多行業大受打擊，連日本AV界都有唔少女優怕咗受傳染而停工。不過，今日為大家介紹嘅重量Cup寫真女優Rosario惠奈，就因為疫情而入行！講番阿妹之所以有得拍寫真，當然係因為生得靚，而且身高達5呎6吋嘅佢，擁有36-24-36嘅完美三圍，上圍仲要係好多女仔恨到流晒口水嘅H Cup，配上一身古銅色肌膚，散發出強烈嘅陽光氣息，非常吸睛！

冒起速度勁快

惠奈嘅天賦條件咁正，同佢係一位混血兒有關，爸爸係玻利維亞人，媽媽就係日本人，本來長居美國，喺當地讀緊書，但上年因為疫情而停課，於是飛返日本陪媽媽。就喺呢段期間，惠奈被藝能事務所賞識，獲推薦參加大型寫真偶像比賽─「寫真偶像NEXT 2020」，雖然輸咗畀冨樫真凜，只係得到亞軍，但發展反而更掂，近期密密為各大雜誌媒體影相，可以話係火速冒起，睇嚟好快可以挑戰寺本莉緒、淺川梨奈等幾位人氣巨乳妹嘅地位！