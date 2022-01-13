COLLAR成下一隊MIRROR？網民分析港團比不上韓團致命原因

MIRROR紅遍香港，女團COLLAR食髓知味昨日（12日）正式出道，大有機會創造另一樂壇神話。MIRROR人氣王姜濤之前講過香港歌手要成為亞洲第一，即引起很多網民熱議，有人指他志氣比天高，亦有人認為這理想太遙不可及。然而，有網民在討論區發表文章，以「MIRROR比唔上KPOP的三個原因」為命題，深度分析個人觀點。

文章指，韓國歌手，通常由11、12歲甚至更小的年紀就開始受訓，這就是每個成名歌手受訪時，說起就眼濕濕的「練習生」時期。KPOP歌手的訓練是極度紀律化，漫長而殘忍。小小年紀就要開始嚴厲的訓練，日間放學後練習到夜深，離鄉別井跟其他練習生一起住進宿舍開始團體生活，更沒有保證能夠出道，像組合2AM的趙權就做練習生做了9年。在出道前，不斷學習和訓練、忍受沒自由的生活、沒私人空間、沒錢、沒保障，就算出道後其實也相差無幾，再紅的團體成員，電視真人騷家訪就會看到，他們還是兩個甚至三個人睡一間房，整隊人住在同一間屋，人都癲！

一個願打願捱的制度，卻又真的訓練出很多多才多藝的精英。韓團尤其是舞蹈，水準其高，是沒得「偷雞」，用時間浸出來的結果，隊員間的默契，不多不少亦靠長時間一起生活一起成長磨合而來。