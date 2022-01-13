COLLAR粉絲叫「粉嶺」？成員Fans團名逐一解構

人氣男團MIRROR粉絲勢力強大，除咗「鏡粉」之外，每個成員都有專屬嘅粉絲團，好似姜濤有「姜糖」、「教主」Anson Lo有「神徒」，而昨日（12日）出道嘅MIRROR師妹女團COLLAR亦唔輸蝕，一成團就有高達22萬粉絲，不過至今就未有正式嘅粉絲名稱，網友紛紛集思廣益改名。有網民指COLLAR中文意思係衫領，故提議粉絲名叫「領女」、「領嘢」、「鈕扣」等，而COLLAR昨晚開Live時，成員芯駖就笑言：「佢哋話叫領粉！」So Ching更搞Gag：「粉嶺！」但尚未有正式定案。

但COLLAR嘅8位成員就經已有自己嘅粉絲名，其中分3大類別，第1類係以諧音命名，好似人氣王Marf嘅粉絲叫「Muffin」、Gao嘅粉絲叫「餃子」、Winka嘅粉絲叫「泳瓜」，第2類係用中文姓名改名，好似Ivy So（蘇雅林）嘅粉絲係「蘇蝦」、Candy（王家晴）嘅粉絲叫「晴天蛙蛙」，第3類就係爛Gag類，好似So Ching咁，Ching字又被讀為「C hing（師兄）」，故粉絲叫「師弟妹」，而芯駖粉絲叫「雞湯」，因為「心靈雞湯」，至於Day嘅粉絲就「日夜顛倒」命名叫「Night」。