黑森林探索　個心更興奮

唔少四仔女星為咗貪靚，亦為咗令活塞運動可以喺鏡頭前清晰呈現，往往會將私處嘅毛髮剃清光，但其實有好多四仔迷見到女人嘅神秘黑森林，個心反而更興奮，睇過以下介紹嘅四仔，相信你會更加清楚自己嘅喜好。

纖毫畢現

考吓大家，知唔知「Bush」係乜嘢意思？原來可解作女性私處嘅濃密毛髮！而呢套由Elegant Angel製作嘅四仔《Bush #11》，賣點係乜，相信唔使多介紹，但導演Pat Myne深明四仔迷唔會咁易收貨，所以喺拍攝上用咗大量超大特寫，令脫星嘅誘人Body纖毫畢現，加上片長達兩小時，可以慢慢欣賞。另外，為咗提升可觀性，影片搵嚟Brooklyn Gray、Lily Lou、Lilly Bell同Lexi Grey演出，佢哋唔止人氣勁，床上反應仲勁，嗰種極具挑逗性嘅演技，真係值得一睇再睇。

5K高清

家陣睇戲講求高清，四仔片廠當然要與此並進，好似由PornFidelity製作嘅《5K Porn #15》，就係一套以5K影片格式拍攝嘅四仔，演出陣容仲包括Naomi Swann、Skye Blue、Febby Twigs同Roxy Ryder，個個都樣靚身材正，絕對值得捧場。順帶一提，自從預告片推出後，唔少美國四仔迷都覺得疑惑，皆因4位脫星嘅私處一直都係光脫脫，為乜會變到毛茸茸？為此，有份演出嘅Skye Blue，就喺社交平台解畫，原來佢哋為咗接拍呢套作品，有個幾月冇剃毛毛，令作品更添話題性。

森林漫遊

有人會以「黑森林」嚟形容女性私處嘅毛毛，但其實稱得上「森林」，一定要夠壯觀先得，所以呢套由Elegant Angel炮製嘅《Sexy Raunchy Porn》，索性玩大堆頭，搵嚟AJ Applegate、Valentina Nappi、Aidra Fox、Anikka Albrite等眾多脫星演出，單係睇參演脫星嘅陣容，已經可以幻想到片中嘅黑森林有幾咁茂密，絕非之前介紹嘅兩套作品可比，加上片長達20小時，可以話係一次官能體驗嘅盛宴，特別推介大家留意Anikka Albrite，擁有39吋巨臀嘅佢，喺片中嘅演出水花四濺，絕對唔可以錯過。