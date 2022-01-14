【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月十二

辛丑年辛丑月丁卯日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：開業、安門、出行

忌：理髮、修井、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、4、5、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：易因一時衝動亂花費，要做個精明消費者。

金牛座：受到私事影響，心情低落，做事失去耐性。

雙子座：與人溝通時要留意表達方式，淺黃色助開運。

巨蟹座：面對無理要求，只能逆來順受，無奈又無助。

獅子座：加強自己的親和力，單身者易遇上理想對象。

處女座：應對麻煩要拿出耐性，多用灰色可增強運勢。

天秤座：溝通能力有改善，有利化解感情方面的矛盾。

天蠍座：感情關係受家庭問題考驗，有必要盡早解決。

人馬座：在人際溝通上多下工夫，事業發展可受惠。

山羊座：話頭醒尾，有見招拆招的能力，表現受認可。

水瓶座：外出閒逛或有艷遇，單身者不要待在家裏。

雙魚座：要戒掉拖泥帶水的惡習，才會獲別人信任。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 偏財旺

（跌）雞 疑心重

鼠：工作壓力大，處理錢銀問題要格外小心。

牛：財運上升，洞悉市場走勢，投資易獲利。

虎：精力旺盛、工作易入局，表現受認可。

兔：人緣運上升，謀事能得到身邊人的支持。

龍：工作繁重，壓力驟增，小心身心捱不住。

蛇：適合聯誼會友，可帶來好心情與好運氣。

馬：言者無心，聽者有意，要留意說話語氣。

羊：有望得到長輩提攜，要好好把握機會。

猴：工作表現突飛猛進，可遠離各種煩惱。

雞：是日沖煞，情緒不穩，容易疑神疑鬼。

狗：偏財運強，可試試手氣，刀仔鋸大樹。

豬：貴人運強，與人傾公事，無往而不利。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

算命看壽元

通常算命的人都關心自己的壽元。

從八字命盤中，我們可以從幾個方向，大約去了解一個人的壽元。

命中的印星，代表命格中有沒有相扶的、幫助的根源，加上本身八字中的五行平均，再從大運流年之中，找出有沒有沖破、刑尅印星的天干地支。如果符合以上條件，基本上都對自身的健康壽元有所幫助。

從八字命盤看出的壽元，只是先天條件，如果知道自己壽元無問題，但不去保持應有的健康習慣，都是難以持久的。

要數世界最長壽的國家，一定是日本了。

日本人那麼長壽，有甚麼值得我們學習呢？首先，日本在醫療及食物管理上，對自己的國民非常負責任。

日本醫療技術在世界上是出名優質，當地人每年會獲政府資助做身體檢查，從而對自己的身體狀況有清楚的了解，提早預防疾病。

日本的食物管理更加是嚴謹認真，確保不會出現黑心食品。

如果生長在日本這樣優質的國家，應該不用去算命看壽元，也知道自己身體的狀況會比較理想吧！