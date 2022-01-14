失驚無神玩突襲︱黃子恆鬼咁恐怖　嚇窒黃智雯

藝人陳展鵬、黃智雯日前於西貢為無綫新劇《隱門》拍攝，二人劇中關係微妙，智雯更以「解藥」來形容展鵬，可見地位相當重要，智雯指劇中的角色受盡生活逼迫，每逢遇到問題，都會找他傾訴。問到拍攝期間情緒長期處於緊繃狀態，會否對她的正常生活有影響時，智雯坦言：「都有啲，所以有時拍完返到屋企，我都唔會即刻瞓覺，坐最少半個鐘先去沖涼，等自己沉澱吓先！」

而當日化了一個「鬼裝」的黃子恆戴上有色隱形眼鏡及化了白面妝，原來今次他的角色相當特別，專出來嚇智雯，搞到她精神錯亂，更有情緒病，智雯謂：「戲入面我成日突然間見到佢，一陣喺側邊彈出嚟，一陣又喺天花板。（你本身怕唔怕鬼？）我本身冇乜特別靈異經歷，以前做空姐時都聽過好多故事，不過我都算大膽，出Trip唔怕自己一間房。」而子恆曾於《降魔的2.0》及《乘勝狙擊》分別跟智雯及展鵬合作，笑言今次是久別重逢，問他戴住有色隱形眼鏡拍攝會否感到不適時，他說：「唔緊要，公司好好，搵咗啲質素最好嘅Con畀我， 監製想個感覺驚嚇啲，每次出場都好似驚慄片咁。」

拍攝期間，正享受家庭樂的徐榮與囡囡「包包」路過，更跟展鵬、智雯打招呼，展鵬謂：「見到一家人咁樣真係好開心，自己成日要開工唔得閒，所以一有時間都會陪住個女，依家心態唔同咗，唔只係掛住搵錢，有生活質素同品味，之前見到偶像郭富城做跨年騷帶埋老婆、囡囡一齊到場，成件事昇華咗。就好似我哋做演員咁，唔係一味拍啲跳樓、掟人落街就係最好睇，劇情都要有啲訊息、養份，有時小品形式嘅劇集仲有質素、仲正。」