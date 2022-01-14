李靚蕾咬住唔放如玩火自焚？內地作家籲盡快跟王力宏切割

「蕾神」李靚蕾長期對王力宏咬住唔放，但凡任何不滿或感到冤屈，立刻發文反擊，令當事人王力宏有得震冇得瞓外，開始令一眾網民稱「食花生」食到攰，更有部分網民認為她長期發文反擊，只會得不償失。內地作家寒珠發文勸喻李靚蕾，認為她當務之急，是要盡快跟「王力宏切割」，打輿論戰已沒有用。

寒珠認為李靚蕾「太天真了」，現在冇人會耐心繼續看她一篇又一篇的長文，又指王力宏道歉只是想息事寧人，但李靚蕾「還指望王力宏回到從前的孩子爸爸『一個人回家看孩子』？」：「誰有閑心管一個有保母有司機住豪宅的闊太太鬧離婚啊？如果是王力宏說話不算話，沒有給全職太太分家產，網友還有興趣。」寒珠續指李靚蕾以孩子「當令箭指揮前夫」，稍有不如意就在網上開火爆料，最後只會出現「被群毆的場面，敗掉觀眾緣」，寒珠寫道：「別喊話了！說得愈多，錯得愈多，也別證明自己不是為了錢了。也別按頭讓前夫認錯了。人家心早不在你身上了。認清形勢，打破幻想，離婚了爭取你應得的。」

聘用蚊型律師事務所

另外，昨日（13日）王力宏的公司發出的律師聲明中，表明是律師建議王力宏在沒有其他成人陪同下，不可跟李靚蕾見面，因指女方已把離婚演變惡意的抹黑。而受王力宏委託的律師事務所是Rabin Schumann and Partners LLP，台灣律師葉慶元在社交網發文並以「匪夷所思」來形容王力宏會聘請這間事務所，因他認為這間事務所規模小，人數合共九人，當中有六名合夥人、一名律師及兩名助理，而且「欠缺指標案件（index case）」，最近一個獲媒體注目的案件已是2018年，他說：「我還是好奇，王力宏在台灣，到底用哪家律師事務所呀？搞成這樣。」