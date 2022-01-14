落選墮谷底！「粗口港姐」梁允瑜獲曾志偉點醒　重生簽無綫

「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）去年參選港姐，原本是大熱佳麗的她，卻因食住魚蛋爆粗鬧舊愛短片流出，形象瞬間跌落谷底，結果首輪淘汰賽已被Foul，令人大跌眼鏡。Chloe未能接受賽果，自此即收埋自己，加上網上源源不絕的惡意批評，導致她經常暱在睡房哭泣，不願見人，該段時間，「港姐」二字是家中禁忌，家人絕對不能提及，因擔心會刺激到其情緒。

不過即使身體情況令人憂心，但Chloe也未有求醫，她日前接受東網專訪時，透露當時甚麼也不想做，對前路相當迷惘：「其實當初覺得粗口呢樣嘢好多人都會講，可能因為參選就畀人放大，好似犯罪殺人放火咁嚴重，又話我冇家教，所以咪收埋自己幾星期。（家人好擔心？）都會，其實我唔想家人睇到我失敗一面，本身家境唔好，好想改變佢哋生活，但賽果令我覺得好對佢哋唔住。」直至後來被大會邀請現身決賽，席間被高層曾志偉一番說話點醒，Chloe表示：「曾生話冠軍只係得一個，其他個個都畀人叫落選港姐，當刻我成個人放低咗！（你家境有幾唔好？）唔想講咁多，係有事發生咗，所以我想努力搵錢。」

「重生」後的Chloe變得積極，坦言一直喜歡面對鏡頭，故非常嚮往幕前發展，而與無綫多番接觸後，最近終落實簽約成旗下藝人，不過除了演藝工作，Chloe也有另類搵錢方法：「我本身有投資，鍾意玩虛疑貨幣，愈危險愈有挑戰性，都叫賺到錢，有買美股，只係有一次蝕錢經驗，我策略係趁低吸納，試過用3萬港元做本金，結果賺咗6萬港元，都好開心。」感情方面，Chloe透露對上一段感情已經是爆粗短片中的主角，故已有3年空窗期，問到現時揀對象要求，她笑說：「個個都想搵有錢又靚仔，但事實係冇可能，所以依家我寧願要愛情，搵一個愛你嘅人，比其他條件更重要。」

場地：樓下火鍋飯店