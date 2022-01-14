東方日報C1：COLLAR人氣飆　MIRROR遭「冷落」花姐道歉救火

女團COLLAR前日正式出道，8位成員來勢洶洶，社交平台成功吸納逾22萬粉絲。人氣登頂之際，同公司的男團MIRROR經理人花姐卻躺着中槍，被一眾「鏡粉」群起狠批，力數她多宗罪，包括對MIRROR 不公平及管理不善！花姐見群情洶湧，即在網上發文道歉平息風波。

ViuTV選秀真人騷《全民造星Ⅳ》上月25日舉行總決賽，Marf、Gao及Day 分別奪冠、亞、季軍，至前晚正式宣布新女團組合COLLAR誕生，除了三甲人選外，其他成員包括人氣王Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy，共有8人。她們於記者會上勁歌熱舞一顯實力， 除了預告今年將會開騷外，首支單曲《Call My Name!》MV昨晚作全球首播，即掀起全城熱話，成團至今社交平台已吸納逾22萬粉絲，勢不可當。

「不要單靠Fans Club宣傳」

COLLAR來勢洶洶，卻令同公司的人氣男團MIRROR經理人花姐（黃慧君）捱轟！大批「鏡粉」指COLLAR如此成功，但花姐卻對MIRROR管理不善，以黑底白字寫下「鏡粉訴求」，並標籤花姐以示不滿。當中3大訴求包括「請認真經營MIRROR社交平台」、「請唔好再單靠各Fans Club進行各種宣傳應援」及「MIRROR需要固定團體綜藝節目」等，又列出MIRROR社交網管理人的5大失職事例，分別是「成軍三周年正日沒有相關貼文」、「成員參演的劇集零宣傳」、「電台訪問沒有預告」、「社交網簡介資訊沒有更新」及「在頒獎禮得獎後沒有祝賀貼文」，甚至有網民激動留言：「真係忍無可忍！仲要有女團比較！你哋反省吓啦大家同一間公司，點解可以咁差天共地！」眼見群情洶湧，花姐即在社交平台發文「救火」：「我已經收到你嘅不滿，我會努力做好，希望你開嘅ig acc可以follow MIRROR嘅ig，多謝。」有網民猜測文中「你」是指COLLAR的經理人Wing，事緣Wing仍未follow MIRROR社交平台帳號。有指花姐因工作繁忙，無暇兼顧COLLAR的發展，故將COLLAR經理人一職交給Wing負責。

「前夫」大反擊

另外，COLLAR獲一眾「人夫」設立「前夫反擊戰」群組，讓一班MIRROR粉絲的另一半宣示主權，群組本月11日建立，至今已有逾7萬粉絲加入，有網民坦言已向另一半「開火」，直言已在成員COLLAR的社交平台直播留言支持Candy，Candy亦親自回應：「多謝你嘅支持呀，希望老婆有一日都會鍾意睇我哋嘅live同表演。」

不過人紅是非多，網民列出6宗罪狙擊COLLAR，指歌曲《Call》涉抄襲韓國組合Stray Kids作品，而《Call》的海報與韓國組合NCT的專輯《Resonance》概念照如出一轍。COLLAR其中一張組合造型照，亦被指與韓國男團EXO的造型照相似，又指她們前日出席發布會的造型、企位和站姿，涉抄襲日本動漫《JoJo的奇妙冒險》， 連女團的Logo 亦被指跟韓團少女時代相似。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：