「2022年北京第24屆冬季奧林匹克運動會」首日封

【特約報道】第24屆冬季奧林匹克運動會（「冬奧會」）將於2022年2月4日至20日於北京舉行。這是中國第一次舉辦冬奧會，意義重大。北京將成為國際上唯一舉辦過夏季和冬季奧運會的「雙奧城」，突顯對國際奧林匹克運動作出的獨特貢獻。香港郵政以「2022年北京第24屆冬季奧林匹克運動會」為題發行一套四枚郵票，分別展示高山滑雪、冰球、花樣滑冰及短道速滑。每枚郵票均印有運動員的剪影，配以奧運五環色彩的流線，令設計倍添動感。

$2郵票 － 高山滑雪

高山滑雪是對運動員體能要求最高的冬奧會運動項目之一。運動員手持滑雪杖、腳踏滑雪板從高坡起步，比賽過程中速度能達每小時152公里，在遍佈急彎的蜿蜒賽道上快速回轉、滑降而下。中國香港代表團於2018年韓國平昌冬奧會首次出戰高山滑雪。

$3.70郵票 － 冰球

冰球（即冰上曲棍球）是由兩支球隊在冰球場上滑冰進行的團體運動。運動員的目標是將小而堅硬的橡膠製圓盤形冰球射入對方的球門。

$4.90郵票 － 花樣滑冰

花樣滑冰集藝術和體育競技於一身，是一項優雅的冰上運動項目，在冬奧會上備受注目。花樣滑冰在1908年的英國倫敦夏季奧運會上首次亮相。中國香港花樣滑冰代表隊一直致力參加各種國際活動和比賽，並屢創佳績。

$5郵票 － 短道速滑

短道速滑在1992年法國阿爾貝維爾冬奧會上成為正式競賽項目。比賽中運動員不斷爭奪有利位置，互相較量，是一項追求策略、膽識和技巧的刺激運動。自2002年起，中國香港短道速滑代表隊曾獲得四次冬奧會的參賽資格。