艾威拍劇玩自閉做「獨家村」：希望大家唔好以為我寸

藝人艾威於劇集《家族榮耀》與大家族關係密切，但背後卻隱藏神秘身份，跟羅子溢、李彩華、熊黛林不乏對手戲，原本與大班熟悉面孔的演員開工，拍攝過程定必融洽，不過艾威卻偏偏選擇自己當「獨家村」，不用埋位時經常玩自閉！

細問之前原來有苦衷，艾威接受東網訪問時，表示早於開工前與劇組提出兩個要求，第一點已講明會與演員們減少閒話家常:「因為我資質渣啲，要好集中應付劇情，所以唔使埋位時，都會盡量少同大家傾偈，希望大家唔好以為我寸，其實呢兩、三年開劇都會咁做。第二個要求就係，角色講我成日飲酒，所以希望劇組安排喺當日最後場次先拍，因為為咗持個真嘅感覺演繹，我會飲真酒，如果拍完飲酒戲再拍清醒戲好難搞，起初劇組以為我黐線，最後好在都答應咗。」結果一場與楊茜堯的對飲戲份，由起初微醉拍到最後，艾威醉到不省人事，對此他表示:「本身場戲要飲清酒，但我對呢類酒控制能力唔係咁好，所以自己準備咗紅酒喺旁邊，鏡頭以外我飲紅酒，鏡頭以內飲水當清酒，我拍完場戲飲晒一支紅酒，有喺帶酒意下，完美完成場戲要表達嘅任務。」

問到為何如此執著，艾威自爆全因之前試過拍電影時撞板所致:「當時要先拍飲酒戲再拍清醒戲，飲酒戲只得我、黎耀祥同劉青雲，當時開咗4支紅酒，我一人飲咗3支幾，好醉，好在係導演叫我飲，佢要我拎真感覺出嚟，結果最後成組人要等我瞓醒，先可以再拍清醒戲。自此之後，我就同劇組溝通好，盡量將飲酒戲安排最後先拍。」