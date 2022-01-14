超卓汽車頒獎巡禮：年度豪華房車─Mercedes-Benz C-Class

駕乘舒適 科技提升

在全球汽車產業推崇改革的時代，新世代C-Class房車作為平治（Mercedes-Benz）的重點車型，不單止全線電氣化，而且無論車身體積、軸距和車廂空間都有所提升，還加入不少來自新S-Class的設計與科技，全方位來個大Upgrade，每個細節都為未來舒適空間奠下典範。

全線電氣化 節省油耗

新世代C-Class無論車身體積、軸距和車廂空間都略有增長，尤其是後排的腿部和手肘位分別增22mm和15mm，加上標準配備全景式前天窗後天幕頂，整體空間感提升不少，同時保持跟上代一樣出色的0.24Cd風阻系數。另一焦點是全線電氣化，像率先輸港的C 200 AMG Edition，配備第2代ISG一體式起動發電機及48V輕混能EQ Boost系統的1.5L直四渦輪增壓引擎及9G-TRONIC自動波箱，最大馬力及扭力分別達204hp和300Nm。此EQ Boost能額外增加20hp馬力及200Nm扭力，並且具備回收動能系統，在巡航時關閉引擎讓車輛滑行以節省油耗，成就低見6.2L/100km的廠方公布綜合耗油量。車載科技配置緊隨S-Class升級，配備第2代MBUX多媒體系統、新款電容觸控多功能平底軚環、稍向駕駛者傾斜6度的11.9吋中央觸控屏幕及12.3吋數碼化儀錶等。

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