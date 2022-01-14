全民造星IV｜入唔到COLLAR唔緊要 落選大軍一樣有前途

ViuTV人氣節目《全民造星IV》誕生嘅女團COLLAR日前正式成團，入圍名單塵埃落定，雖然有唔少網民心水嘅選手都未能入團，但其實佢哋落選後都大有發展，有Show出、有廣告，甚至擔任MV女主角！

Sica

40強止步嘅Sica（何洛瑤）憑日系演出打動網民，再喺40強表演時展現超強執生技巧，獲評判大讚，雖然最終未能出線，但就立即獲導師梁祖堯睇中，邀請合演舞台劇《通菜街喪屍戰》（加料版），又亮相ViuTV節目《囝囝女女730》獻唱，更有傳佢將會加入ViuTV另一女團「DOLLAR」，前途無可限量。

Ash

有「翻版Angelababy」之稱嘅Ash，淘汰後一直被網民視為最大遺珠，離開咗節目廣告都接過唔停手，更立即獲邀為新人王MC（張天賦）嘅歌曲《時候不早》MV擔任女主角。雖然Ash最近捲入離婚及與MC嘅緋聞，但有傳佢與Sica一樣將會加入女團「DOLLAR」，事業未受是非影響。

咖喱

有「最美醫生」之稱嘅黃雅慧（咖喱）深得網民喜愛，為比賽毅然辭去醫生工作嘅佢，淘汰後都繼續追尋演藝夢想，早前更為歌手林欣彤歌曲《修養動物》MV擔任女主角，有大批網民都直言為咗佢先觀看MV，帶挈MV觀看次數超過14萬！

阿妹

96強已經止步嘅黃敏蕎（阿妹），因甜美外表備受關注，網民對於佢未能晉級一直大感不值，不過淘汰後嘅佢反而演出機會大增，多次亮相音樂會獻唱，又上ViuTV節目《囝囝女女730》做嘉賓，大有可能向歌手方向發展。

阿蛋

25強止步嘅阿蛋（黃詠霖）於網上人氣高企，近日佢參演歌手周國賢新歌《身後身》MV，一出場就被指與周國賢樣貌似足99%，即獲得「女版周國賢」稱號，令佢再次引起網民熱烈討論，人氣再升。