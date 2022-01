《奇異博士2》傳荷里活巨星加盟飾演「鐵甲奇俠」

漫威超級英雄賣座片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)3代蜘蛛俠「三蛛匯聚」成功之後,據知即將於今年5月上映的另一漫威超英片《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange: In the Multiverse of Madness)亦照辦煮碗大玩驚喜,找來荷里活巨星助陣大玩「多元宇宙」!

據電影網站指漫威考慮由荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)代替羅拔唐尼(Robert Downey Jr.) 在片中扮演「鐵甲奇俠」(Iron Man)!查實在Marvel未開拍首集《鐵甲奇俠》之前,Iron Man首選是由靚佬湯飾演主角Tony Stark,但當時他因沒有檔期才由羅拔演出。靚佬湯幾年前受訪時亦提及當年被邀請一事:「我喜歡羅拔唐尼,好難想像其他人演出呢個角色(鐵甲奇俠),我認為佢係最合適人選。」

查實2020年羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)表明唔再演Iron Man之後,曾經傳過漫威打靚佬湯主意,希望邀請他飾演「鐵甲奇俠」。當時有知情人指靚佬湯只屬客串性質,所以唔會與其他電影「撞期」。

除了靚佬湯傳加盟《奇2》之外,近日亦有傳「夜魔俠」亦會回歸,而漫威更邀請2003年飾演該角的賓艾佛力(Ben Affleck)再度飾演該角色!有傳漫威方面已將合約寄給他的團隊,不過未知他有沒有簽約接拍。