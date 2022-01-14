《奇異博士2》傳荷里活巨星加盟飾演「鐵甲奇俠」

漫威超級英雄賣座片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）3代蜘蛛俠「三蛛匯聚」成功之後，據知即將於今年5月上映的另一漫威超英片《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange: In the Multiverse of Madness）亦照辦煮碗大玩驚喜，找來荷里活巨星助陣大玩「多元宇宙」！

據電影網站指漫威考慮由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）代替羅拔唐尼（Robert Downey Jr.） 在片中扮演「鐵甲奇俠」（Iron Man）！查實在Marvel未開拍首集《鐵甲奇俠》之前，Iron Man首選是由靚佬湯飾演主角Tony Stark，但當時他因沒有檔期才由羅拔演出。靚佬湯幾年前受訪時亦提及當年被邀請一事：「我喜歡羅拔唐尼，好難想像其他人演出呢個角色（鐵甲奇俠），我認為佢係最合適人選。」

查實2020年羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）表明唔再演Iron Man之後，曾經傳過漫威打靚佬湯主意，希望邀請他飾演「鐵甲奇俠」。當時有知情人指靚佬湯只屬客串性質，所以唔會與其他電影「撞期」。

除了靚佬湯傳加盟《奇2》之外，近日亦有傳「夜魔俠」亦會回歸，而漫威更邀請2003年飾演該角的賓艾佛力（Ben Affleck）再度飾演該角色！有傳漫威方面已將合約寄給他的團隊，不過未知他有沒有簽約接拍。