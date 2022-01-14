MCP新都城中心「胖虎賀歲遊樂園」　《我不是胖虎》首度登陸香港

【營業資訊】今個農曆新年，適逢寓意虎虎生威的虎年，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) 特別呈獻「胖虎賀歲遊樂園」 及快閃店，邀請萌爆IP《我不是胖虎》首度來到香港與大家過一個龍精虎猛的新年。《我不是胖虎》系列以傳統水墨猛虎圖為起點，結合現代生活元素，帶出超高人氣胖虎角色！《我不是胖虎》首度現身香港與大家見面，一登場即以各種萌爆姿態，與大家過一個最自肥的新春佳節！

由即日至2月15日期間，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY特別聯乘人氣IP《我不是胖虎》打造「胖虎賀歲遊樂園」，《我不是胖虎》是次首度登陸香港即以可愛萌爆姿態與大家一同拜年，共度虎氣沖天的新春佳節！4.5米高巨型胖虎，以伸懶腰的可愛姿勢坐鎮MCP CENTRAL中庭，準備與大家過一個萌爆虎年；旁邊的「虎虎生威上河圖」，可近距離細意欣賞胖虎的呆萌姿態，感受一下虎虎生威的氣氛；想來年賺個盆滿缽滿，就一定要拜訪招財胖虎，新一年定必福運、財運齊齊來；想新一年行個桃花運？就別忘了要到巨型桃花樹下走一圈，新一年定必天賜良緣，來年繼續甜蜜放閃。此外，MCP DISCOVERY更會打造成「胖虎後花園」，4米高的巨型祈福花燈座立於花園中庭，呈現多款《我不是胖虎》經典貼圖場景，讓大家祈福許願之餘又可與可愛萌虎拍攝趣致搞怪的照片。現場特設《我不是胖虎快閃店》，推出一系列《我不是胖虎》獨家限定商品。於活動期間，於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY即日消費滿指定金額更有機會帶走「MCP 新都城中心 X 我不是胖虎」限量揮春窗貼及UNY購物禮券！

MCP CENTRAL：4.5米高巨型胖虎坐鎮 必訪新春打卡位

這趟新春賀歲之旅由MCP CENTRAL開始，甫走進中庭，最吸睛的莫過於4.5米高的巨型胖虎坐鎮大家眼前，這隻有着大臉看起來像營養過剩，個性冷漠卻自帶喜感的胖虎由插畫家不二馬大叔創作，世界各地都有著超高人氣，並俘虜萬千粉絲的心。今個虎年，《我不是胖虎》主角胖虎及一眾角色更總動員現身商場，於各個打卡點恭迎大家。

MCP DISCOVERY：4米高巨型祈福花燈 多角度欣賞可愛萌虎真面目

新春驚喜豈止於此？想新一年行大運，最適合登高行山，俗語有話「上得山多終遇虎」，今次終於有機會見到胖虎真身。MCP DISCOVERY更特別打造成「胖虎後花園」，帶大家深入萌虎們的棲息地，不過切勿使用閃光燈及大聲叫囂，以免騷擾萌虎們休息。

「我不是胖虎快閃店」首度登陸香港 熱搶獨家限定精品

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY於活動期間將特設「我不是胖虎快閃店」，發售多款主題期間限定精品，而首批抵港的主題精品更搶先開售，粉絲們怎能錯過！有着大大的胖虎陪你一起沐浴的「主題限定大浴巾」；搞怪可愛姿勢的「超大胖虎造型地墊」讓你忍不住就想跟着胖虎一起慵懶一整天；還有小巧可愛的「胖虎方型抱枕」，無論是家裏或在辦公室，都能讓你抱在懷裏超療愈，共度暖笠笠的新春佳節！

H‧COINS會員專享︰MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY「胖虎集印賀歲遊」

H‧COINS 會員跟着萌爆胖虎的足迹，集齊2間「我不是胖虎快閃店」的不同印章，即可獲得限量神秘小禮品乙份，必定令你開心又驚喜！

H‧COINS會員專享︰全新功能「趣味相機」隆重登場 解鎖新春胖虎獨家限定貼紙及相框

想與親朋好友分享與胖虎打卡的有趣照片？就一定不能錯過H･COINS全新功能「趣味相機」！現在只要下載H‧COINS手機應用程式並免費登記成為會員，使用全新「趣味相機」功能，即可使用獨家胖虎貼紙及相框拍出搞怪相片，親身到MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY「胖虎賀歲遊樂園」主題裝飾現場掃描指定QR Code，更可解鎖限定貼紙及相框！

必搶獨家「我不是胖虎」新春限量禮品及UNY購物禮券換領

想將無盡的新春祝福帶回家？記得必搶「MCP 新都城中心 X 我不是胖虎」新春限量禮品。新一年胖虎將祝福帶畀大家，一於召集親朋好友齊齊換領限量禮品及購物禮券！H‧COINS會員更可獨家換領《我不是胖虎》新春、情人節座枱月曆。

《我不是胖虎》新春限定WhatsApp貼圖

想以最快時間同親朋摯友拜年，手機在手就能即時傳遞祝福。胖虎以一身得意可愛的賀年造型推出新春期限限定WhatsApp貼圖，只要下載胖虎賀年貼圖包，隨時隨地發送貼圖送上窩心祝福。

MCP新都城中心 X《我不是胖虎》「胖虎賀歲遊樂園」*

日期：即日至2月15日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) L1天幕廣場

*因應最新疫情發展，為保障公眾健康，部分主題裝飾需暫時關閉。