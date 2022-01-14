躁鬱症發作？Kanye West與女友夜蒲涉打到Fans瞓地

美國饒舌天王Kanye West近期與「翻版Kim Kardashian」影星Julia Fox打得火熱，他們成為狗仔隊跟蹤對象經常被影到拍拖外出。而昨日（13日）凌晨，他們被影到於美國洛杉磯一私人會所消遣，期間他涉嫌襲擊一名男Fans！

根據洛杉磯警方發言人透露事件發生於凌晨3時一間會所門外，暫時未知事件發生的過程。不過有傳媒公開事發時的片段，當時見到有一名男子倒臥在地上，怒氣沖沖的Kanye向在場一名女性大嗌：「你哋有冇咁講過？」而該女性嘗試安撫他：「畀你隻手我。」Kanye即回應：「唔得，你唔好接近我！我唔會畀隻手你。」片段中聽到拍攝的男子問在場人士：「佢點解要咁做？」Kanye繼而上車離開現場。

而傳媒指當時Kanye與女友在會所狂歡完獨自駕車離開，女友仍在會所內。他因不滿被一名男Fans向他索取簽名而落車打人！事件中他並未有被拘捕，警方表示會調查事件。而Kanye方面亦未有回應事件。

查實Kanye West一直有躁鬱症的問題，而他的真人騷女星前妻Kim Kardashian曾於社交網詳談他的情緒病問題，並希望大眾能同情和體諒他。