拆解《華燈初上》　80年代復古穿搭

劇集《華燈初上》開播以來，緊凑懸疑的劇情和服飾道具的華美風格吸引了一大批觀眾，絕對是近期最熱門的台劇！目前爲止，在影視平台上只播出了兩季，許多謎底還沒有解開，大家都非常期待最終篇第三季，希望真相能夠水落石出。演員們的服飾穿搭也成功製造了話題，許多人表示，看這部劇彷彿就回到了台灣80年代林森北路的日式酒店，劇組真實的還原了那個年代的女子穿搭。每個小姐的服飾造型都看得出劇組超級用心，集合了領巾、誇張印花、收腰墊肩等的復古元素。感興趣的話，接下來就一起看看「光」日式酒店的小姐服飾穿搭。

收腰墊肩西裝

收腰加上墊肩式剪裁的西裝除了可以修飾肩線身形之外，還能帶出滿滿氣勢。而且西裝的版型是愈收腰愈Formal，再加上雙排扣等設計元素，呈現出美艷成熟的感覺。劇中由林心如飾演的「蘿絲媽媽」和謝瓊煖所飾演「阿季」就常穿西裝。「蘿絲媽媽」是店裏的老闆和大家學習的榜樣，因此西裝能很好的帶出其氣場。而「阿季」是店內年資最大的前輩，所以穿西裝也能顯現出她的成熟。

多元素浮誇設計

恤衫、連身裙一定是復古風格之中必不可少的穿搭單品，「光」日式酒店的小姐常穿上絲質、緞面、薄紗等光滑柔軟材質的恤衫及連身裙，有時候還會是半透明透膚材質，布料的柔滑性展現出女人味。印花方面，用上大面積的波點、動物紋理等的元素，讓人一看就覺得生動多彩，不會沉悶。而且還常有蝴蝶結和荷葉邊的設計，這兩個設計雖極具復古風，但即使現在穿着絕不過時，更給人一種優雅的感覺！

領巾、大耳環

除衣着外，飾品也是營造復古氛圍很重要的元素。劇中不少角色都戴上珍珠、鑽石、水晶等材質的超閃耳環，這些設計誇張的飾品不但讓造型更加搶眼，更具修飾臉形功效，叫人一見難忘。此外，優雅的小領巾亦頻頻出現在角色造型上，起到點綴效果之餘，也能讓觀眾留下深刻印象。