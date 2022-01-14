反擊蕾神之錘！王力宏獲粉絲揭鮮為人知善舉

台灣天王王力宏被前妻李靚蕾「毀滅式離婚」，由上年底擾攘至今仍未平息，王力宏被揭露出不為人知嘅一面，佢嘅乖仔形象亦破產，佢哋日前仲為探望小朋友一事再起爭執，李靚蕾仲晒出證據，指王力宏有買網軍嘅習慣，真係好睇過戲呀！

雖然事件至今王力宏都一直都「捱打」，不過有唔少粉絲都睇唔眼王力宏，喺網上號召要「回顧王力宏幫助過他人的事」，想更多人知道王力宏為人，引起王力宏嘅粉絲大力轉載同呼應，講出王力宏平時成日做咗唔係好多人知嘅善事，希望可以幫王力宏嘅負面形象「洗白」！

網友舉證

有網友就舉出例證如「知名音樂人貝斯老師廖世錚老師重病，王力宏把父親從紐約請到臺北為廖老師診斷。」、「得知患病選手是自己的歌迷後，王力宏通過節目組聯繫到他，並在美國找醫生幫他治療疾病。」等，有網友仲叫大家唔好輕信謠言：「王力宏上內地的綜藝比較少，很多人只聽過他的歌，但對他的為人一無所知，甚至輕信網上各種對他人品的無端抹黑和造謠。」網友仲號召其他人繼續接龍，好似係王力宏曾經去過病院探視病童等，過去低調做嘅善事，全都拎番晒出嚟講，睇嚟係想大舉反擊李靚蕾嘅「蕾神之錘」！