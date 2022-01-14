【應節禮盒2】繽紛糕餅美點

實用一族在揀選賀年禮盒時，夠喜慶之餘又要夠實用，今年的送禮佳品除有本地品牌，亦有來自日、台等禮盒，鬆化的曲奇、蛋卷或鳳梨酥等小點，配茶湯或咖啡，和親友邊吃邊傾，輕鬆過節。

日台美味

台灣直送

台灣鳳梨酥可以說是遊人必選的首席手信，一直深得港人歡心，微熱山丘今年推出多款賀年禮盒，除了著名的鳳梨酥外，還有不同的拼配，如鳳梨酥配蘋果酥或台灣烏龍茶包禮盒，另外還有奶黃餡的旺來餅，配合老虎圖案的農曆新年限定包裝，相當有氣氛。1月選購品牌產品，還附送專屬布袋。

超多果肉

本地連鎖餅店美心最近推出了全新的蜂蜜味土鳳梨酥，採用全新配方，外皮以新西蘭牛油製作，加入鹹蛋黃碎，口感鬆化；餡料則用上果肉含量超過85%的台南地道鳳梨醬，並加入德國100%天然花蜜，微酸又富花蜜清甜。全新產品以蜜蜂造型登場，帶來全新的視覺和味覺衝擊，禮盒裝，一盒8件，可以一家人齊齊分享；即日至1月26日以指定信用卡選購可享7折優惠呢！

鴛鴦口味

本地老字號餅家榮華今年更推出兩款全新節日禮盒，包括品味精選曲奇禮盒及雙式鳳梨酥禮盒，前者有4款曲奇口味，分別是味道濃郁的芝士曲奇、酥脆可口的碎朱古力曲奇、茶香味醇的伯爵茶曲奇和茶味幽香的玄米茶曲奇；後者則是一盒有齊鳳黃酥及土鳳梨酥兩款，鳳黃酥以清香鳳梨蓉加上甘香鹹蛋黃，鹹中帶甜，味道獨特又不膩口；土鳳梨酥口感豐富，酸甜適中的土鳳梨果肉纖維配合酥香鬆化外皮，風味絕佳。禮盒色彩繽紛，別具節日色彩，現時更以85折推出添呢！

灌餡蛋卷

除了鳳梨酥，台灣還有很多著名美食品牌和出品。台中灌餡蛋卷品牌青鳥旅行，近日除和台灣茶飲品牌合作推出「青揚春盛.聯乘蛋捲禮盒」外，今年推出的「福虎生豐」系列禮盒，內裏是不同口味的蛋卷，盒子以花草線條打造的老虎作構圖，寓意來年豐收圓滿、喜兆吉年，喜慶美味。

東瀛滋味

自從有了購物網站，即使有疫情都可以食勻全世界，日本網上宅配超市Oisix因應新年推出多款日式禮盒，新出的層層疊卷蛋禮盒，靈感來自御節料理，禮盒內有9件小蛋糕卷，包括有抹茶、杧果、栗子、朱古力、紅茶、黑芝麻、原味7款口味，蛋糕卷砌成塔狀後可任加配搭，變成巨型甜品享用。至於造型滿分的生肖圖案金箔蜂蜜蛋糕，可變成猛虎造型，美味又啱打卡。

其他精選

賀年蛋糕

作為酒店集團旗下的餅店，Nina Patisserie趁農曆新年將至，推出精美禮盒，除了人氣的蝴蝶酥禮盒和朱古力禮盒外，另有兩款福氣滿滿的蛋糕，包括大吉大利（柚子慕絲蛋糕）及菠蘿椰香野莓慕絲蛋糕，鮮艷奪目色澤以及充滿趣意的造型，一家人團圓慶祝更添甜蜜。

迷你小口

吃曲奇或其他烘焙類的食物，最怕吃得一地都係餅碎，iBakery今年除推出不同味口味配搭的平安快樂曲奇禮罐、四喜禮盒和曲奇小禮盒，還新出了人人一口鳳梨酥禮盒，選用金鑽鳳梨做餡，香酥不膩，訂購4盒以上有別折扣優惠，1月17日前可享預訂優惠價。

甜點禮盒

吃曲奇或其他小點，最好來杯茶或咖啡，星巴克今年推出的各式各樣新春虎年系列商品，包括應季的虎年星巴克熊和2022新春現金禮券套裝等。送禮的話，可以考慮精選甜點禮盒，內有新出的宇治抹茶蛋卷、夏威夷果仁曲奇、楓糖味蝴蝶酥和特濃咖啡果仁曲奇，指定會員購買禮盒，享9折優惠。

健康素食

大家在過年放開肚皮大吃大喝，偶然來點健康或素食的茶點，心頭的罪惡感都少啲。The Cakery今年推出多款素賀年美點，恭喜發財禮盒內有4款純素茶點，包括紅棗酥餅、杏仁薄脆、黑糖薑餅和檸汁薑元寶朱古力。另一款六福臨門翻糖曲奇禮，選用有機麵食和蔗糖製作，內有老虎、金錢、元寶、揮春和燈籠造型曲奇，寓意虎年行好運、財源廣進，健康好意頭。

和風口感

日本美食港人來講，無論邊一樣都咁好食。東海堂今年新出的和風蛋卷酥餅禮盒，內有原味牛油和朱古力輕食蛋卷，一口原味甜心酥和杏仁條，蛋卷以全牛油和鮮雞蛋製作，一口系列中，192層酥皮的杏仁條，鬆脆無比，和外層焦脆甜美的甜心酥拼配，加上日式禮盒設計，搶眼吸睛。由現時至1月26日，指定信用卡找數可享7折優惠。

口味多籮籮

連鎖咖啡店Crostini除了不時推出新品外，今個農曆新年也推出兩款應節烘焙禮盒，分別是色彩悅目瑰麗的「至尊蝴蝶酥禮盒」及「至尊曲奇禮盒」，前者有多款品牌招牌口味蝴蝶酥，包括芝士、茉莉、黑芝麻、玫瑰、玉桂及經典原味。而後者則以典雅瑰麗的全新造型登場，一盒有6種口味，包括玫瑰蝴蝶酥、紅莓榛子曲奇、牛油曲奇、咖啡杏仁曲奇、海鹽朱古力伯爵茶曲奇及南瓜籽熱情果茶曲奇；加上精緻的獨立包裝設計，清新高雅，送禮自用皆宜。