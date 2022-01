IB攻略：IB狀元沒有告訴你的秘密

不少IB學生都希望自己能夠在IB考試奪得頂尖成績,入到心儀的大學和學科。你有沒有幻想過每年都有IB狀元,會不會來年就是自己?究竟IB狀元的秘密是甚麼?大家一起上課,每個人都是只有24小時一天,為甚麼偏偏就是有些學生表現特別出眾?筆者發現,原來頂尖IB學生的秘密不是IQ,而是Mindset。

Thomas Edison,大名鼎鼎的科學家以及被譽為「電燈之父」,很多人都會以為他從小到大就是天才,然而,根據 Paul Israel 為他寫的自傳提及,他在學生生涯中只是一位非常平庸的學生;但是,他的特別之處就是永不放棄,而且非常喜歡實驗,就算實驗失敗了都會不斷嘗試新方法。這就好像讀書一樣,如果你考得未如理想,不要放棄,想一想可能是自己的方法用錯了,問問考得好的同學和有經驗的IB導師,嘗試改變溫習的方法,你一定可以找到突破。

值得一提的是,所有頂尖的IB學生都不會妄自菲薄,他們有的是Growth mindset。考得不好的學生通常擁有的是 Fixed Mindset,例如覺得自己就是數學差的人:I suck at math, that's it! 考得不好,就會歸咎于老師或者埋怨其他人;但是有 Growth Mindset的學生會掌控自己的學習和動力,他們學習的動力是了解,是Understanding 而不是只是為了分數和考試。

所以如果你想來年IB考試有所進步,首要改變的是自己的Mindset,這是至關緊要的,亦都是IB狀元沒有告訴你的秘密!

“The biggest wall you have to climb is your own mind”

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣