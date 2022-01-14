IB攻略：IB狀元沒有告訴你的秘密

不少IB學生都希望自己能夠在IB考試奪得頂尖成績，入到心儀的大學和學科。你有沒有幻想過每年都有IB狀元，會不會來年就是自己？究竟IB狀元的秘密是甚麼？大家一起上課，每個人都是只有24小時一天，為甚麼偏偏就是有些學生表現特別出眾？筆者發現，原來頂尖IB學生的秘密不是IQ，而是Mindset。

Thomas Edison，大名鼎鼎的科學家以及被譽為「電燈之父」，很多人都會以為他從小到大就是天才，然而，根據 Paul Israel 為他寫的自傳提及，他在學生生涯中只是一位非常平庸的學生；但是，他的特別之處就是永不放棄，而且非常喜歡實驗，就算實驗失敗了都會不斷嘗試新方法。這就好像讀書一樣，如果你考得未如理想，不要放棄，想一想可能是自己的方法用錯了，問問考得好的同學和有經驗的IB導師，嘗試改變溫習的方法，你一定可以找到突破。

值得一提的是，所有頂尖的IB學生都不會妄自菲薄，他們有的是Growth mindset。考得不好的學生通常擁有的是 Fixed Mindset，例如覺得自己就是數學差的人：I suck at math, that's it! 考得不好，就會歸咎于老師或者埋怨其他人；但是有 Growth Mindset的學生會掌控自己的學習和動力，他們學習的動力是了解，是Understanding 而不是只是為了分數和考試。

所以如果你想來年IB考試有所進步，首要改變的是自己的Mindset，這是至關緊要的，亦都是IB狀元沒有告訴你的秘密！

“The biggest wall you have to climb is your own mind”

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣