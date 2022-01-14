Black Badge Dawn Landspeed Collection陸上傳奇

全球僅限量25輛兼全港唯一一輛的勞斯萊斯(Rolls-Royce) Black Badge Dawn Landspeed Collection，是為紀念George Eyston上尉兼車手與他的Thunderbolt戰車而推出的特別限量版，車價1,288萬港元起。（方偉堅攝）

勞斯萊斯(Rolls-Royce)的R-Type引擎在上世紀30年代先後打破水上及陸上速度世界紀錄，為紀念這兩大非凡創舉，廠方先在7年前推出以Phantom Drophead Coupé 為基礎、全球限量35輛的Waterspeed Collection。然後在去年推出分別以Black Badge Wraith及Dawn為基礎、全球限量合共60輛的Landspeed Collection。當中僅限量25輛兼全港唯一一輛的 Black Badge Dawn Landspeed Collection早前抵港，並在交付前展出。

最廣為人知的莫過於1937年由Malcolm Campbell爵士與搭載R-Type引擎的Bluebird K3賽艇，在意大利Lake Maggiore以時速129.5英里創下的水上速度世界紀錄。其實同年及翌年George Eyston上尉兼車手與搭載2副R-Type引擎的Thunderbolt戰車，在美國猶他州Bonneville鹽湖先後以時速311.418英里、345.498英里及357.497 英里3度飆出新陸上速度世界紀錄，同樣引起全球哄動。而從Black Badge Dawn Landspeed Collection身上，我們可由車身及車廂選色到內飾細節「重溫」Thunderbolt戰車在Bonneville鹽湖上3破紀錄的歷史壯舉及George Eyston的非凡一生。

Landspeed Collection特別採用Black Diamond Metallic配搭特別開發的新定制Bonneville Blue雙色車漆。後者在陽光下會由淺藍色漸變成銀色，彷彿重現鹽湖上的蔚藍天空和Thunderbolt鋁製車身在皚白鹽湖上的倒影。

至於頭泵把、輪圈上，以至指針時鐘上的細節，及車廂主色所選用黃黑雙色配搭，靈感則來自Eyston 當年為了令擁有反光鋁製車身的Thunderbolt能在白色的鹽湖表面，提高車輛高速行駛時的能見度及被光電計時設備準確測速，特別在車側畫上黃色圓圈與黑色大箭頭圖案。

駕駛席一邊的門板巧妙地加入了與勳章緞帶顏色及物料相同的絲綢編織細節，以彰顯Eyston曾3度獲勳的人生榮譽。包括在第一次世界大戰中服役時被授予軍事十字勳章（MC），及在 Thunderbolt 打破紀錄後分別於1938年及1948年獲頒授法國最高的平民勳章—榮譽軍團騎士勳章及大英帝國勳章（OBE）。

大家可以想像，鹽湖在陽光照耀下純白一遍，欠缺地標加上強光刺眼，若要朝正確方向高速不偏離航道直線行駛，難度甚高。為解決此問題，Eyston的團隊曾在鹽湖面特別繪上黑色輔助線導航。而這簡單而靈巧的構思在 Landspeed Collection中通過軚環12點位並延伸至全車四座位椅背的穿孔條紋細節體現。

Bonneville 鹽湖表面看似光滑，但實際佈滿細小的裂縫。內飾設計團隊細心地將這種獨特的紋理以數碼重塑方式完美呈現在助手席前方及後排中央儲物箱木飾板上。更將Thunderbolt 的獨特輪廓及它3度創下的紀錄，描繪在前排鋁質表面的中央儲物箱上；並特別在飾有黃色和黑色細節的指針時鐘下方，寧寧捨捨將時速357.497英里，即第3次兼且是速度最快的一次紀錄刻在上面。

George Eyston與Thunderbolt

George Eyston 出生於1897 年，從小就對賽車運動著迷。他在劍橋大學三一學院修讀的工程學位因第一次世界大戰而中斷。他在戰爭中表現出色，晉升為上尉軍銜並獲得軍事十字勳章。他在 1920 年代和 30 年代一直研發和駕駛賽車。作為一位才華橫溢的發明家，他擁有多項專利，尤其是在機械增壓的領域。1935 年，George Eyston成為首批前往猶他州Bonneville鹽湖的英國車手之一，並刷新了24小時和48小時耐力速度紀錄。及後在1937年及1938年，他先後再到Bonneville鹽湖並駕駛Thunderbolt 創造了三項世界陸地速度紀錄。Thunderbolt是一輛重達7噸，配備3個軸及8個車輪，採用鋁製車身及大型三角尾鰭，兼搭載2副 R-Type 37L V12飛機引擎、各可輸出逾2,000hp最大馬力的速度巨獸。據悉這種引擎，在史上大約只生產了19副。