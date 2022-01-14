撞樣三面怪人達達！Winka@COLLAR：係好兆頭

由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（Soching）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka） 、李芯駖（芯駖）組成的新女團COLLAR，甫出道便成為娛樂圈焦點，無論樣貌、身材和造型均成為熱話，人氣高企。

當中成員Winka成功脫穎備受網民關注，有網友大讚她與日本女星水原希子撞樣散發出個人魅力，但亦有網友指她是日本鹹蛋超人系列的三面怪人「達達」的直系家屬，因為十分似樣。不過，樣子甜美的Winka未有介意，並親自在社交平台主動談及此事，大方回應說：「大家真係好有創意！我想講！呢個唔知叫咩名嘅公仔！佢隔（夾）雜啲字係咪話佢10戰10勝之戰績，其實係勁嘢嚟，係個好兆頭！」網民大讚她EQ高，對她在圈中發展甚有信心。

達達其實是來自達達星的宇宙人，被上司派遣到地球，收集人類標本的宇宙人，編號為達達271號，在宇宙線研究所下面的公路，不斷製造原因不明的車禍，從而獲取製作標本的人類。他亦有多個功能，能將自身隨意移動到任何位置，亦具備飛行的能力，亦可以在飛行時隱身。