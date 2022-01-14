本日日本：高達也性感？《機動戰士》聯乘女性內衣

不一定男人才愛高達，也有不少女生是高達粉絲，日本內衣品牌GiRLS by PEACH JOHN為照顧這批女性擁躉，最近宣布與《機動戰士高達00》合作，於1月15日推出聯乘系列，值得大家留意！該系列分別有兩款內衣、一款家居服及一款環保袋，作為焦點的兩款內衣，其中一款選用了品牌的Rirakore系列作藍本，採用故事中天人組織的招牌淺藍色為主色，印滿寵物用機械人Haro的圖案，而罩杯上的喱士則隱約看到天人組織的標誌，感覺非常華麗。另一款內衣則選用了品牌人氣的Peasy001及Peasy Shorts款式為藍本，同樣以天人組織為主題，不過剪裁相對簡單，低調的黑色內衣上印滿不同顏色的天人標誌，有特色之餘亦不失舒適感。此外還有4款家居服，以粉藍、粉綠、粉橙、粉紫代表4個登場的角色，外套袋上有細細個天人組織標誌，質地軟綿綿很舒服。另外還有橙色的Haro環保袋，夠晒實用。此系列將於官網及日本部分PEACH JOHN分店有售。