【美女饕廚】新加坡 × 法式新派菜

今日介紹大家一間由好友Chef Edward推介，位於中環威靈頓街的餐廳，這裏融合了東南亞和法式Fusion菜式，由來自新加坡主廚Chef Barry Quek掌舵，他憑藉對烹飪的熱情，力求向食客介紹受新加坡影響重新構想並帶歐洲風味的創意美食，專注當地和時令食材，菜式配搭挺前衞新穎，令味蕾帶來新驚喜！

我和美女朋友一口氣點了全個Menu共13款菜式，先來3款頭盤小吃，Pie Tee、蠔和雞做主題。Pie Tee是一種又薄又脆的蛋撻殼糕點，裏面放了沙律醬汁和粟米。蠔放入墨西哥夾餅（Taco)中，Taco是用小麥粉或玉米粉製作的薄餅，鍋起後捲成U字形，然後放入蠔肉餡和醬汁。雞方面指用了雞皮製作的脆餅，上邊唧上雞肝醬。

第二道菜是帶子Rojak，醬汁味道帶點甜酸辣，大大提升帶子刺身的鮮甜味，分外清香。之後是鮑魚蜆薯湯、龍蝦薑味Custard和自家製Brioche。Brioche的顏色來自黑果（Buah Keluak），其香味和口感令人難以忘懷。

再來是鮟鱇魚和魚肉泥滑，上面是亞參和臭豆醬汁。主菜對了，是這裏的招牌菜──肉骨茶。沒有湯汁，是豬肉三重奏，來自本地排骨、豬柳和豬心。主廚把不同部位都煮至剛剛好，充分發揮了肉質的甜度、嫩度和口感。

然後是A4和牛西冷和螄蚶龍蝦蒟蒻飯；螄蚶口感軟嫩鮮甜，蒟蒻米本身沒有味道，主廚用了喇沙濃湯配搭，帶偏辣口感。之後是麥皮炸雞，咬下去帶點咖喱葉香氣。

到甜品了，是大樹菠蘿雪葩，奶茶雪糕和貓山王魚子醬雪糕。

————————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）