無懼變人妻公敵？COLLAR唔介意同After Class合作

女團COLLAR出道短短幾日已有廿多萬粉絲，人氣強勁，新歌MV於前日（12）推出至今，未夠3日已有已有逾64萬點擊！8名成員Marf、Day、Gao、Ivy So、Candy、WINKA、So Ching及芯駖今日（14日）接受東網專訪，她們稱見到網民對新歌的評價大部分屬正面，覺得是個好開始，但認為可以做得更好。對於初出道便惹是非，新歌及海報等疑抄襲，身為隊長的Gao否認：「好多相類似作品，但唔係抄襲。」Marf稱每個監製及設計師都有自己思想及構思，尊重每個人的創作及理念，她們會集中在女團的呈現上。

至於有指因女團聲勢浩大，反而MIRROR遭公司冷待而令鏡粉不滿？Gao不覺女團風頭勁，並為大讚師兄功不可沒：「係時間性問題，因為師兄MIRROR一開始組成真係好艱辛，幾呢年佢哋用好多努力先儲到依家嘅粉絲同人氣，我哋係有佢哋開咗條路先可以咁順利，冇得可以咁比較。」

提到女團獲不少「前夫」支持，問到會否擔心成「人妻公敵」﹖她們笑言也有很多「前妻」及女粉絲支持，甚至是夫妻一齊追星，Marf說：「有啲粉絲話我哋全家都好鍾意你哋，呢個係最良好嘅追星現象，大家一齊去進行呢件事，亦都係我哋目標，就係老少咸宜。」自言保持8名成員個人風格自然可以吸納女粉絲。除了以「老少咸宜」為目標，問到2022年最佳組合會否是目標之一﹖Marf直言：「呢個梗係好，我哋會努力。」芯駖強調獎項只是錦上添花，最要是做好自己，至於會否擔心跟「聲夢小花」組成的After Class比較？芯駖續說：「我知觀眾好鍾意攞嚟比較，但我哋唔會同人比，只會自己同自己比。（同佢哋合作吓！）唔介意同任何人合作，合作係好事，咁先有火花，娛樂圈先會有氣氛。」若然成事，Marf與炎明熹勢掀主將大戰！

成員各自有擔當

另外，各成員又談到各自擔當，So Ching是「廁所擔當」、Gao是「打雜擔當」、Day是「受傷擔當」、Candy是「氣氛擔當」、Ivy是「減肥擔當」、Marf是「攝影擔當」、WINKA是「講經擔當」、芯駖是「甩轆擔當」。8人成軍只有幾日，部分人之前甚至從未合作過，Day坦言默契比預期中好，但講到默契度，她們自評只有5.5482分，比合格高一點，還有很大進步空間。

唔擔心影響拍拖

講到由素人變藝人，她們自言要表現得更專業，Marf坦言：「我哋身份唔同咗，影響力大咗，我哋言行方面要再小心，同之前唔同。」問到會否擔心私隱或拍拖問題，WINKA及So Ching就舉手認有男友，WINKA大方表示：「近年大家思想都開放咗好多，唔會就住呢個問題去講，有拍拖係開心事，穩定會同大家講。」Gao笑言相信大家暫時冇時間去拍拖，若緣分到就順其自然，Marf說：「我哋都係有血有肉嘅女仔，正常私人生活係需要有，藝人有自己嘅私人生活同私人時間好重要，咁先係貼地嘅人。（之前傳你拍拖﹖）我啲粉絲都好相信我，所有嘢穩定我就會同大家講。」

她們將於3月舉行演唱會，各成員都大感期待，並正在構思中，由於8個人喜好的音樂類型各異，她們相信演唱會內容會很豐富，做到百花齊放，而粉絲名稱至今仍未落實，她們覺得「鈕扣」不錯，幾得意，Day笑言要搞個全民造粉絲名活動讓大家投票。