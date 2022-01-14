中村姊妹　鬥輕熟魅力

中村靜香同中村艾莉香呢對姊妹今次嚟個比併，睇吓邊個魅力最強！（互聯網）

日本寫真界有唔少女優份屬姊妹，好似上西姊妹嘅上西惠同上西怜，仲有山中知惠及山中真由美，另外亦有兩位同姓中村嘅女優，佢哋年紀相若，同樣散發出輕熟韻味，因此可以當係兩姊妹咁看待，佢哋就係中村靜香同中村艾莉香，不過今次呢對姊妹會嚟個比併，睇吓邊個魅力最強！

寫真女王

對於日本寫真女優嚟講，時間似乎對佢哋不存在影響，因為佢哋出道多年依然保持絕佳狀態，好似寫真女王熊田曜子咁，出道20年，今年已經39歲，仲生咗3個小朋友，但係身材Keep住胸大腰幼，吸引力強！至於另一位寫真女王中村靜香亦同曜子一樣出道多年，依然明艷照人。

今年33歲嘅佢，面孔比以前成熟咗唔少，但係仲保持住幾分少女嘅甜美。身材方面，雖然近年瘦咗少少，不過只要谷一谷都能夠營造出爆乳效果。佢早喺2002年出道，憑住童顏巨乳同開朗活潑風格，成功俘虜一眾寫真迷，而且仲要係長年俘虜添，所以出道多年都係咁受歡迎，至今已推出過50部寫真DVD。雖然佢經常都賣弄性感，但係風格唔會過分帶有色情感覺，保持健康同陽光感覺，早幾年更被委任宇治市觀光大使。近年佢減少寫真演出，主力喺影視界發展，上年仲演出舞台劇《一座飛龍傳》，叫好又叫座。

中村靜香

年齡：33歲

身高：5呎4吋

三圍：34F-24-35

纖體KOL

正所謂有心唔怕遲，拍寫真亦係一樣，好似中村艾莉香咁30歲先至出道。佢五官標致，雙眼精靈又夠電力，睇睇吓仲覺得佢同日本藝能界嘅話題女王澤尻英龍華有幾分相似添。除咗美貌吸引，身材同樣吸睛，唔單止曲線誘人，而且肉地仲相當結實又富有彈性，帶古銅色嘅肌膚更增添陽光同野性魅力。

佢喺上年1月推出第一部寫真DVD，雖然係遲過好多人起步，不過喺演出上卻揮灑自如，做出好多極具挑逗性嘅動作，加上造型相當性感火辣，令人氣飆升。除咗拍寫真之外，佢亦以Naggy呢個藝名變身成為歌手四出登台，仲有經營個人視頻教大家各種扮靚貼士，仲會露晒乳溝咁示範健身動作，又會親手做適合纖體人士食嘅健康菜式，實行做埋纖體KOL，認真叻女！

中村艾莉香

年齡：31歲

身高：5呎3吋

三圍：34C-24-34

第1回合

鬥身材

中村靜香樣子甜美，而且肌膚白滑又好波，真係幾時都咁吸引！至於中村艾莉香雖然上圍唔算激凸，但係勝在健美感十足，同樣夠吸引，所以呢個回合打和。

第2回合

鬥演藝

中村艾莉香都算叻女喇，拍寫真之餘又做歌手同KOL，不過中村靜香仲勁，早就已經做歌手，喺主演嘅電影《敏感偵探茉莉花之熱海小說家殺人案》仲唱埋主題曲，另外亦參與演出舞台劇，更係叫好又叫座。

第3回合

鬥挑逗

中村靜香雖然拍過好多部寫真DVD，但係要保持健康形象嘅關係，露出度同情色感覺唔會太高，但係中村艾莉香就冇包袱喇，喺寫真中除咗三點幾乎乜都露晒，而且動作挑逗，令人睇得相當興奮。

難分高下

中村靜香勝在甜美大波，而且形象健康，中村艾莉香就夠妖艷大膽，兩人可以話各有吸引力，而且亦盡能力造福一眾寫真迷，所以今次比併結果，真係難分高下！