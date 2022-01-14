游嘉欣被封「遊戲女王」　陳熙蕊講乜嚇到李思捷腳軟？

由李思捷主持無綫遊戲節目《思家大戰》，於後晚（16日）播出的一集，參賽嘉賓分別為邵珮詩率領的「Pearl Originals」隊，以及譚玉瑛率領的「青春不要臉」隊。「青春不要臉」隊成員包括余德丞、游嘉欣、林正峰及孔德賢，眾人齊齊以劇中造型亮相，大玩「80年代風」。至於「Pearl Originals」隊的成員則有黃子雄、姜麗文、陳熙蕊及魏韵芝，邵珮詩自我介紹時大晒英文加流利普通話，貪玩的思捷即以廣東話、普通話加英文「反擊」謂：「我『真的』服咗you！」

玩遊戲期間，游嘉欣表現相當好，並於最危險一刻成功估中最後答案，令「不要臉」隊獲得首度清版，被封「遊戲女王」。之後「不要臉」隊再下一城第二度清版，主持思捷亦忍不住大讚：「呢隊咁勁嘅？」

而「Pearl Originals」隊的「風雲人物」則為陳熙蕊（Blossom），看似怕怕醜醜的她，原來語不驚人死不休，她回答：「講一樣白色嘅液體」時，竟衝口而出講了「有味」答案，全場即時靜晒，就連見慣大場面的思捷亦招架不住，作腳軟狀兼拍心口定驚謂：「我幾驚冇得撈呀！」由於Blossom每次答題都好爆，隊友黃子雄為免她再闖禍，亦忍不住肉緊苦勸：「唔好諗咁多污糟嘢！」場面搞笑。