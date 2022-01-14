留家睇VR　娛樂無窮

家陣疫情嚴峻，大家都係留家避疫減少出街喇！其實留喺屋企同樣可以多姿多采，而且仲好有眼福，皆因美國四仔界呢期推出咗唔少VR作品，令人猶如同脫星埋身激戰，真係玩到欲罷不能呀！

以一敵三

留喺屋企睇四仔，有種作品最啱睇，就係以VR製作嘅四仔，全情投入其中嘅畫面，睇得人更興奮！呢套由VR Bangers推出嘅《Yoga Hosers》，以VR呈現出與別不同嘅瑜伽課堂，講述男主角即係觀眾本人，參與由美艷脫星Laney Grey飾演嘅瑜伽導師教授嘅課堂，同場有兩位性感脫星Charlotte Sins及Delilah Day扮演女同學，觀眾可以跟住穿得火辣嘅導師一齊做瑜伽，又或者乜都唔做，只係睇住兩位女同學玩瑜伽亦得。之後就會被三女圍住挑逗，跟住再享受以一敵三嘅情慾互動。廠方表示如果想獲得更佳嘅體驗，最好就係準備埋J杯邊睇邊玩，感覺更加強烈。

狂野之夜

若然想體驗激情無比嘅VR四仔，呢套《Blackjack Friday》絕對可以滿足到你！由Gia Derza、Blake Blossom及Bella Rolland三位炙手可熱嘅脫星演出，故事講你係一位每逢周末都會去夜店溝女嘅玩家，呢晚你就溝到三位樣靚身材正嘅索女，不過佢哋喺答應同你曳曳之前，提出一定要玩4P嘅條件，否則就唔會同你玩！作為玩家嘅你又點會拒絕呢？因此極盡官能刺激嘅四人混戰就咁開始。喺享受脫星服侍嘅同時，由於呢套係VR作品，故此你嘅目光可以任意聚焦喺任何一位脫星身上，而喺三位嘅脫星中，梗係以擁有一對32DD巨乳嘅Blake Blossom最為吸睛啦！

角色扮演

有調查話，同另一半相處得耐，感情易生齟齬，性生活亦會變得冷淡，想重燃愛慾之火，不妨嚟個角色扮演遊戲。呢套《Undercover》正係以角色扮演為主題嘅VR作品，由Whitney Wright擔綱主演，佢喺片中化身做你嘅女朋友，只係由於你同佢嘅感情變淡關係，故此呢晚當你返到屋企時，發現佢換上性感無比嘅情趣女僕服，仲稱呼你做主人添！跟住Whitney Wright會先後換上幾套服裝，並且會配合服裝嘅主題，玩法亦會有所唔同，配合VR有趣嘅虛擬實境體驗，縱然係單身嘅你，都會有種已經擁有個女朋友嘅感覺。不過話說回來，Whitney Wright身材火辣又主動，試問點會令男友會生厭呢？

碟評

放假留喺屋企，睇四仔固然係最佳選擇之一，而睇VR四仔更係令人興奮！今次介紹嘅3套VR作品中，每套均有唔同嘅主題，好似《Yoga Hosers》以性感瑜伽服為賣點，令人大飽眼之餘，仲可以享受到被三女圍攻嘅感覺。而《Blackjack Friday》以星期五晚夜狂歡為主題，話明係狂歡，片中脫星嘅演出確實狂得嚟又夠歡樂，為賞心悅目嘅作品。至於以角色扮演為主題嘅《Undercover》，以唔同嘅服裝嚟吸引眼球，挑起男人嘅原始本能。唔知邊套最啱你心水？