楊柳青上環睇舖「撞邪」　到文武廟還神求安心

香港疫情反覆，禁聚令更延後到年初三，健身室亦受到影響，去年在上環開設健身室的楊柳青，原來早前因租約期滿已經停業，雖然避過第5波疫情一劫，但早前搵新舖時卻疑碰上「污糟嘢」。

楊柳青最近同時拍攝3部劇集包括無綫的《法證先鋒V》與《法言人》及一套英國劇集，但仍誠心地到上環文武廟還神，原來背後有段故事。日前下午她與友人到文武廟拜神，買了香燭後向文武二帝下跪，念念有詞參拜，隨後在廟內參觀一番後便離開。她接受電話訪問說：「之前去上環睇舖位，突然間覺得好唔舒服，仲成身起晒雞皮，好驚，覺得有啲古怪，就同朋友上嚟文武廟，喺門口傾偈坐咗成個鐘，等到感覺好番啲，個心定啲先離開，今次係專登嚟還神。」

去年她在上環開設的健身室，因租約完結已經停業，由於客人支持，令她心急再找舖位重開，期間忙拍劇，感到相當大壓力，她說：「啲客人、學生好支持，令到我好心急搵舖，有日行勻上環、灣仔、金鐘，睇咗十幾間舖，嗰排搞到成個人瘦晒。」她明白欲速則不達，故決定先拍罷手上劇集才再開舖：「諗通咗，唔好心急，否則就算開到舖，拍劇連瞓覺都冇時間，仲邊有時間打理舖頭。」