【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月十三

辛丑年辛丑月戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：會友、修牆、平塗

忌：詞訟、置業、立約

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、6、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：找點節目娛樂自己無可厚非，但要適可而止。

金牛座：要學懂調節心情，有些小事沒必要放在心上。

雙子座：有機會面臨趕工壓力，沉着應對可減少犯錯。

巨蟹座：心不在焉，難集中精神工作，小心多做多錯！

獅子座：提防人際關係被搞砸，待人接物宜委婉一點。

處女座：易被眼前利益蒙蔽，投資必須做好風險評估。

天秤座：不宜就別人的私事高談闊論，以免惹人討厭。

天蠍座：多對身邊人表達善意，可為你累積人脈資本。

人馬座：與人交往宜謹言慎行，避免發生不愉快事情。

山羊座：家和萬事興，宜控制脾氣，多關心親友需要。

水瓶座：趁周末好好享受生活，暫時把煩惱拋諸腦後。

雙魚座：求財心急易中伏，切忌盲目追求高回報項目。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）狗 小人多

鼠：財運上升，理財有道，對生意人最有利。

牛：情緒負面，疑心過重，有自尋煩惱之嫌。

虎：人氣上升，有利與同事、朋友建立默契。

兔：事業運不穩，一不留神易中小人暗箭。

龍：工作遇阻滯，易遭責難，心情跌入低谷。

蛇：多勞多得，事業上軌道，理想可達到！

馬：鬥志旺盛，一副戰鬥格，無懼職場競爭。

羊：溝通能力強，獲客戶信任，易開單簽約。

猴：話頭醒尾，行動力強，工作表現受認可。

雞：運勢大好，獲貴人幫助，做事快靚正！

狗：是日沖煞，心緒不寧，提防小人搞破壞。

豬：適宜跟異性保持距離，避免惹上爛桃花。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

占星盤中的月亮（上）

本欄曾經介紹過月亮在占星盤中的角色，因為很多人只知道自己的太陽星座，即是出生月日那個，很少知道月亮或上昇星座是甚麼。今天跟陌生年輕人講星座，他亦不知道甚麼是月亮星座，但他聽後就非常好奇，想知道自己的月亮及上昇星座是甚麼，那就講多一點點吧！

月亮在星盤裏是掌管我們的情緒、安全感、不太外顯的另一面性格，所以月亮在甚麼星座，就會衍生出該星座的特質在這些個性層面上的不同，但要知道自己的月亮星座，是需要知道準確的出生時間，接着可上網找一些占星網站，輸入資料就可以知道自己的月亮星座，甚至整個占星盤是怎樣。

舉個例子，以成為亞洲第一的姜B是太陽金牛座，而我們這些睇占星盤多過睇報紙的人，當然會對明星的星盤很好奇，但沒有出生時間，只有日期，有時只可以估估吓，或者透過經歷的大事，推算出生時間。而姜B的月亮星座有兩個可能性，有85%是月亮天蠍，15%是月亮天秤。又再八卦打開太陽巨蟹座的Anson Lo星盤看看，他同樣是月亮天秤和月亮天蠍兩者之間，AL就約有40%機會是月亮天秤，60%是月亮天蠍，但大家都知兩人的內心世界很不同，下期我們可以分析一下月亮天秤座及月亮天蠍座有甚麼大不同。