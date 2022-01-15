續約拉鋸︱高Ling求自由身放人　無綫畀甜頭挽「寧」心

近年於內地知名度、工作量及身價均提升不少的高海寧，被指一心想向外闖，不續約娘家無綫，因而與公司「冷戰」當中，不過無綫以留人為先，更安排她「攝位」搵真銀，希望以「甜頭」力挽人心。

無綫藝人高海寧（高Ling）近年劇接劇，屢任女主角，踏穩一線花旦之位，年半前她客串內地百億點擊劇集《三十而已》，劇中雖然只得9場戲，但怒摑小三的戲份獲網民大讚演得好，令她於內地知名度激增，更不時返內地拍劇、接商演及做帶貨節目，短短3個月勁賺7位數人仔！進帳不少的她可謂風生水起，去年更已搬入沙田九肚山豪宅，堪稱圈中小富婆。

「扭計」後大騷企後排

本來高Ling與無綫的關係相當良好，但近日卻傳出她與公司關係正在拉鋸，有指她有感於娘家發展有限，難再有新突破，正所謂有錢趁嫩搵，她希望趁大勢還在，長駐內地發圍。無綫現時花旦不多，故不時會提早與藝人斟「加簽」合約，而高Ling亦將於年底約滿，據知無綫高層樂易玲早已約她傾續約事宜，但高Ling初時一推再推，後來更索性表態拒續約，就連邵氏方面都不願簽，因而令高層相當反感，之前於大型活動節目巡禮影大合照時，理應企頭排的她，被刻意安排站於第3排，與林盛斌、譚凱琪、羅天宇等同排。

雖然高Ling與公司似乎「冷戰」當中，但無綫仍希望能挽留人才，適逢日前有內地綜藝節目找無綫藝人參與，更邀請於內地口碑不俗的劇集《踩過界》中「三劍俠」王浩信、張振朗及蔡思貝，但因蔡思貝現正拍攝《法證先鋒V》，未能前往搵真銀，故無綫找來現時正放大假的高Ling頂上，給予少少「甜頭」，望她能回心轉意。現時於內地的高Ling正於酒店隔離中，她昨日（14日）接受訪問時被問到是否離巢不續約時，只謂：「合約嘅嘢都仲未正式去傾，言之尚早，但身為藝人，當然希望有多啲自由度、發展機會，同公司向來配合得好好，暫時未諗太多住。」

失落「視后」感心灰

其實，高Ling決定離巢並非一朝一夕的事，前年連播4劇《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》及《C9特工》的她，被外間看高一線，不少報道指無綫力谷她，為她鋪視后之路，亦傳出無綫曾以「視后」獎來利誘她「加簽」合約，雖然高Ling當時憑《反》劇「莊明麗」一角角逐視后及最受歡迎電視女角色獎，但最終失落視后之餘，連一個「角色獎」都分不到，令當時的她感心灰意冷。而目前她於無綫仍有一部擔正劇《童時愛上你》尚未推出。