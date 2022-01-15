奇洛李維斯捐咗2億片酬畀白血病基金？

荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）出名慷慨，除了對電影幕後工作人員送大禮，又經常做慈善！由於奇洛的聖人形象深入民心，不少網上媒體喜歡報道他的善舉賺取點擊，早前網媒LadBible便指奇洛曾捐出1999年電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix）約70%片酬，亦即4,500萬美元（約3億5,100萬港元）片酬中的3,150萬美元（約2億4,570萬港元），給予白血病研究基金。

然而，《新聞周刊》（Newsweek）其後驗證報道真偽，發現原來只是沒有根據的傳聞。奇洛的發言人表示：「這個報道並非真實，奇洛沒有向慈善組織捐出70%片酬。」最初報道消息的LadBible其後刪除新聞稿，但其他網媒已經廣泛報道，反映今日傳媒生態的問題。

雖然該報道是流料，但奇洛多做善事是事實，他的妹妹Kim於1991年被診斷患上白血病，自此他一直有捐款，亦成立自己的非謀利癌症研究基金。奇洛於2009年受訪時曾透露：「我有一個已經運作咗5、6年嘅私人基金，佢幫助一啲兒童醫院同癌症研究。我唔想將我個名連繫上去，我係畀個基金自己做自己事。」