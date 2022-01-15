東港城「樂高®雲霄虎城」新年主題裝置迎新歲

【營業資訊】將軍澳東港城由即日起至2月28日期間，與樂高®攜手合作帶來「樂高®雲霄虎城」新年主題裝置，一眾樂高®人仔為了慶祝新一年來臨，將齊齊換上醒目亮眼的虎年造型驚喜現身，與粉絲們在雲層上慶祝一個前所未有的農曆新年！

場內設有多個打卡位，當中最震懾眼球的絕對是大中華區首位樂高®專業認證大師洪子健（Andy Hung）主理的展品「福虎靈動賀新禧」，以超過3萬顆樂高®顆粒人手砌成，寓意生生猛猛的巨型老虎在「雲霄虎城」主題裝置旁上天入地，栩栩如生的姿態吸引住大家眼球，而且全球僅此一隻，粉絲們絕對不能錯過！財神造型樂高®人仔首次展出，與全新老虎造型人仔和粉絲在現場多個必到潮點打卡。而6米高「樂高®虎運當頭摩天輪」上有3D造型的可愛老虎坐鎮，全新虎年造型樂高®人仔手持利是向各位打招呼，而其他人仔則坐在摩天輪內和大家拜年，寓意大家新一年財源滾滾來，將財運轉入家中！

農曆新年當然不能少得舞龍舞獅，樂高®人仔於「飛天舞獅」主題裝置打扮成老虎仔，打鑼打鼓正在上演一場年度醒獅大戲，此時，向着「飛天舞獅」許下新年願望，讓每份心願遊遍「雲宵虎城」，自問忠粉的您記得和樂高®人仔一同打鑼打鼓慶新春！

場內更設有3大巨型遊戲互動區，包括「財源滾滾來」、「虎虎STUNTZ威」，以及「迷你樂高®老虎拼砌室」，挑戰成功更有機會贏取樂高新年套裝及The Point by SHKP積分！此外，場內期間主題限定店更會發售多款全新獨家虎年主題限定精品，當中包括「80108 過年習俗迎新歲」、「80109 新春冰上行大運」、「31129威猛老虎」等都是粉絲必搶，更不能錯過「41703友誼樹屋」及「60320消防局」等2022全新盒裝玩具添喇！於場內消費滿指定金額或憑指定The Point by SHKP會員積，更可換領全港獨家限量LEGO®傳統人力車街景套裝及「福虎獻瑞」利是封，咁精彩，勢定必成為一眾粉絲今個新春朝聖地點！

詳情：

東港城「樂高® 雲霄虎城」

日期：即日起至2月28日

地點：東港城一樓展覽場（港鐵坑口站A1出口）

時間：星期一至五中午12時至下午9時

星期六、日及公眾假期上午11時至下午9時

（因應配合防疫措施，部分主題裝置可能會暫停開放）

「雲霄虎城期間限定店」

日期：即日起至2月28日

地點：東港城一樓展覽場（港鐵坑口站A1出口）

時間：星期一至五中午12時至下午9時

星期六、日及公眾假期上午11時至下午9時