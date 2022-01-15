超卓汽車頒獎巡禮：卓越歐洲豪華電動SAV─BMW THE iX

純電旗艦 突破傳統

在芸芸豪華汽車品牌中，寶馬（BMW）可說是電動車領域的先行者，早於2013年推出旗下首款純電小揭背i3。經過多年積極發展，早前加推旗下首款旗艦級純電SAV（Sport Activity Vechicle）iX。作為SAV先驅，iX搭載新世代eDrive動力及電動四輪驅動系統，由車架到車型設計，以至車上各項科技及豪華配置，每個細節都帶着突破傳統的驚喜。

碳纖底盤 智能面罩

iX在採用100%可再生能源的德國Dingolfing廠房生產，用上全新度身訂造碳纖底盤，車架更以碳纖複合物料配上鋁金合製成，輕量化和高剛性兼備。車載嵌入隱藏鏡頭、雷達、感應器和加熱元件等的密封式大面罩、全新iDrive 8.0系統、由12.3吋儀錶板和14.9吋中控台螢幕組成一體式曲面螢幕、首次配上隱形嵌入式喇叭的前座椅背連中空頭枕，以及特別加入電致變色液態晶體層的全新Sky Lounge全景式電控調節採光玻璃車頂等。拍攝車iX xDrive40搭載71kWh電池及前後軸電馬達，最大扭力為630Nm，續航力長達425km（WLTP）。若使用Wallbox或公眾充電站，每小時充電可補充最多299km續航里程。

《超卓汽車大獎 2021》結果已經揭曉！